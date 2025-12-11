Farmers Pension: केंद्र सरकार किसानों को बूढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना चला रही है. कई नौकरीपेशा लोग अपनी रिटायरमेंट की तैयारी पहले ही कर लेते हैं, लेकिन छोटे और सीमांत किसान अक्सर इससे अनजान रहते हैं. ऐसे किसानों को बुढ़ापे में किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सरकार हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन देने की व्यवस्था कर रही है.

योजना क्या है और क्यों शुरू की गई?

यह योजना केंद्र सरकार ने खास तौर पर छोटे और हाशिए पर रहने वाले किसानों के लिए शुरू की है. ग्रामीण क्षेत्रों में कई किसानों के पास इतनी आय नहीं होती कि वे भविष्य के लिए बचत कर सकें. उम्र बढ़ने के बाद खेती करना भी आसान नहीं होता. इसी समस्या को देखते हुए सरकार ने यह पेंशन योजना लागू की ताकि किसान 60 साल की उम्र के बाद स्थिर आय के साथ अपना जीवन सम्मान से बिता सकें.

कौन कर सकता है आवेदन?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं:

आवेदन करते समय किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए.

किसान के पास दो हेक्टेयर तक कृषि भूमि होनी चाहिए.

ज़मीन के दस्तावेज़ सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए.

जितनी कम उम्र में किसान योजना में शामिल होगा, उसे उतना ही कम मासिक प्रीमियम देना होगा.

कैसे करें आवेदन?

योजना का लाभ लेने के लिए किसान को अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाना होगा. वहां उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. रजिस्ट्रेशन के बाद किसान को 55 रुपये से 200 रुपये तक मासिक प्रीमियम देना होगा. यह राशि उम्र के अनुसार तय होती है. अगर किसान चाहें तो PM किसान सम्मान निधि की मिलने वाली राशि से भी इस योजना का प्रीमियम भर सकते हैं.

आवश्यक दस्तावेज़

आधार कार्ड

बैंक खाता पासबुक

कृषि भूमि के दस्तावेज़

पासपोर्ट आकार की फोटो

योजना में रजिस्टर करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने पर हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है. यह राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाती है. इस तरह यह योजना किसानों को उनके वृद्धावस्था में आर्थिक मजबूती और सुरक्षा प्रदान करती है.