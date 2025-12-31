Punjab Police Recruitment: पंजाब पुलिस के थानों में अब लोगों को अपने मामलों के लिए धक्के नहीं खाने पड़ेंगे. मार्च 2026 में पंजाब पुलिस को लगभग 1600 कर्मचारी मिलेंगे. ये सभी इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई पदों पर तैनाती होंगे. यह प्रमोशनल आधार पर नियुक्ति है. सभी कर्मचारी ट्रेनिंग पर जा चुके हैं. यह दावा पंजाब के DGP गौरव यादव ने आज चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया.

PCR के लिए नए वाहन भी खरीदे जाएंगे

DGP ने बताया कि इससे थानों को मजबूती मिलेगी. इसके साथ-साथ, डायल 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस मदद के लिए 5 से 8 मिनट में पहुंचेगी. इसके लिए पुलिस ने अपने डायल रिस्पांस टाइम को सुधारने का फैसला लिया है. इस समय पंजाब का रिस्पांस टाइम 10 से 12 मिनट है. इसे सुधारने के लिए कई स्तरों पर काम किया जाएगा. PCR के लिए 8100 नए वाहन भी खरीदे जाएंगे.

मोहाली में मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया जाएगा

DGP ने बताया कि इस समय डायल 112 हेल्पलाइन का रिस्पांस टाइम 10 से 13 मिनट है. इसे घटाकर 7 से 8 मिनट करने की योजना है. इसके लिए मोहाली के सेक्टर-89 में 200 करोड़ की लागत से मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया जाएगा. वाहनों के अपग्रेडेशन के लिए 125 करोड़ खर्च किए जाएंगे.

इसके साथ-साथ, पंजाब पुलिस ने पिछले 3 सालों में 800 करोड़ रुपये वाहनों को अपग्रेड करने पर खर्च किए हैं. केंद्रीय सरकार की वाहन स्क्रैप पॉलिसी के मुताबिक, 15 साल से पुराना कोई भी वाहन रोड पर नहीं रहना चाहिए. इस दौरान 2000 वाहनों को स्क्रैप किया गया. इसकी जगह 1500 फोर-व्हीलर और 400 दोपहिया वाहन पिछले 3 सालों में पंजाब पुलिस में शामिल किए गए. अगले साल PCR के लिए 8100 वाहन खरीदे जाएंगे.

सभी DSP को नई गाड़ियां मिलेंगी

पिछले सालों में पुलिस वेलफेयर पर 45 करोड़, काउंटर इंटेलिजेंस पर 80 करोड़, साइबर क्राइम डिवीजन पर 40 करोड़, बॉर्डर एरिया के पुलिस थानों पर 60 करोड़, कंप्यूटराइजेशन पर 106 करोड़, पुलिस बिल्डिंग पर 142 करोड़, आधुनिकीकरण पर 80 करोड़ और पुलिस वाहनों पर 258 करोड़ खर्च किए गए हैं. राज्य के सभी 454 थानों के SHO के पास नए वाहन हैं. इस साल सभी DSP को नई गाड़ियां दी जाएंगी.