Punjab News: पंजाब के पटियाला में ऑडियो क्लिप विवाद ने बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक तूफान खड़ा कर दिया है. इसी मामले में सरकार ने सख्त कदम उठाते हुए पटियाला के SSP वरुण शर्मा को छुट्टी पर भेज दिया है. उनकी जगह अस्थायी रूप से संगरूर के SSP सरताज सिंह को अतिरिक्त चार्ज सौंपा गया है.

हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले हुई कार्रवाई

यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब आज यानी 10 दिसंबर को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई होनी है. अदालत ने चुनाव आयोग से वायरल ऑडियो क्लिप पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है, जो सुनवाई के दौरान पेश की जाएगी. याचिका शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी की ओर से दाखिल की गई थी. वोटिंग से ठीक पहले SSP पर हुई कार्रवाई को राजनीतिक रूप से भी काफी अहम माना जा रहा है.

वायरल ऑडियो ने बढ़ाई चुनावी गर्मी

14 दिसंबर को जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव होने वाले हैं. इससे पहले पटियाला पुलिस अधिकारियों की कथित ऑडियो क्लिपें सामने आईं, जिसमें चुनाव प्रक्रिया पर असर डालने की चर्चा होने का दावा किया गया था. अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने इस ऑडियो को सार्वजनिक करते हुए बड़ा आरोप लगाया था. उनका दावा था कि यह रिकॉर्डिंग पटियाला SSP और विभिन्न DSPs के बीच की कॉन्फ्रेंस कॉल की है.

ऑडियो में कथित रूप से यह सुना गया, "विरोधी उम्मीदवारों को नामांकन भरने से रोकने की योजना बनाई जा रही थी.उम्मीदवारों को उनके घरों या गांवों में रोकने पर चर्चा हो रही थी.नामांकन केंद्र तक पहुंचने से पहले ही उन्हें घेरने की बात कही जा रही थी." रिकॉर्डिंग में चुनाव की निगरानी कर रहे पर्यवेक्षकों (ऑब्ज़र्वर्स), डिविजनल कमिश्नर और डीआईजी स्तर के अधिकारियों के नाम भी आने का दावा किया गया.

ऑडियो फेक और AI से बनाया गया- पुलिस का जवाब

दूसरी ओर, पटियाला पुलिस ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया. उनका कहना है कि यह ऑडियो फर्जी है और AI तकनीक से तैयार किया गया है. पुलिस ने कहा कि इस तरह की फर्जी क्लिप वायरल कर जनता को गुमराह किया जा रहा है और इसे फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के इस दावे के बाद अभी तक सुखबीर बादल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री भगवंत मान विदेश में हैं और पंजाब में AAP चुनावों में गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है." उन्होंने आरोप लगाया ,"पार्टी साम, दाम, दंड, भेद की नीति पर चल रही है." पंजाब में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में अब सिर्फ 4 दिन बचे हैं, लेकिन वोटिंग से पहले ही आम आदमी पार्टी के 195 उम्मीदवार बिना मुकाबले ही जीत चुके हैं.