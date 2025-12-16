Punjab Weather News: पंजाब में लगातार बढ़ती ठंड और मौसम में आई अचानक गिरावट को देखते हुए राज्य सरकार ने बच्चों के हित में बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग की ओर से सभी स्कूलों के लिए शीतकालीन छुट्टियों का आदेश जारी कर दिया गया है. इस फैसले से लाखों छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों को राहत मिली है.

24 से 31 दिसंबर तक रहेंगे स्कूल बंद

शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी सरकारी, प्राइवेट एडेड, मान्यता प्राप्त और निजी स्कूलों में 24 दिसंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025 तक छुट्टियां रहेंगी. इस दौरान स्कूलों में किसी भी तरह की शैक्षणिक गतिविधि नहीं होगी. नए साल के बाद तय कार्यक्रम के अनुसार स्कूल दोबारा खुलेंगे.





पिछले कुछ दिनों से पंजाब में ठंड लगातार बढ़ रही है. कई इलाकों में तापमान काफी नीचे चला गया है और सुबह-शाम घनी धुंध भी देखने को मिल रही है. ऐसे मौसम में छोटे बच्चों के लिए स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है. सर्दी, खांसी और बुखार जैसी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है. इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है.

अभिभावकों और शिक्षकों को राहत

स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा से अभिभावकों ने राहत की सांस ली है. उनका कहना है कि ठंड के मौसम में बच्चों की सेहत सबसे जरूरी है. वहीं शिक्षकों का भी मानना है कि इस फैसले से बच्चों को आराम मिलेगा और वे नए साल में ताजगी के साथ पढ़ाई शुरू कर सकेंगे.

शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि छुट्टियों के बाद स्कूल सामान्य रूप से खुलेंगे और पढ़ाई का काम दोबारा शुरू किया जाएगा. विभाग ने स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए हैं कि बच्चों की सुरक्षा और सेहत को प्राथमिकता दी जाए. यह फैसला बच्चों के हित में एक जरूरी कदम माना जा रहा है.