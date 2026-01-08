Punjab: लुधियाना में सनसनी! लापता युवक की मिली अधजली लाश, सफेद ड्रम से मिले शव के 3 टुकड़े
Punjab News: पंजाब के लुधियाना में जालंधर बाईपास के पास खाली प्लॉट से युवक की अधजली और टुकड़ों में मिली लाश से सनसनी फैल गई. दो दिन पहले मुंबई से लौटा युवक रहस्यमयी तरीके से गायब हुआ था.
Punjab News: पंजाब के लुधियाना से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है. जालंधर बाईपास के पास सेक्रेड हार्ट स्कूल के नजदीक एक खाली प्लॉट से एक नौजवान की लाश टुकड़ों में मिली है. राहगीर के शोर मचाने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. थाना सलेम टाबरी की पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है और पूरा इलाका फिलहाल सील कर दिया गया है.
आधा शरीर जला, बाकी ड्रम में मिला
जांच में सामने आया कि मृतक का आधा शरीर जला हुआ था, जबकि बाकी हिस्सा एक सफेद ड्रम में से बरामद हुआ. मौके से तीन टुकड़ों में लाश बरामद हुई है. फॉरेंसिक टीम भी जांच के लिए पहुंच चुकी है. मृतक की पहचान 30 साल के दविंदर के रूप में हुई है, जो कुछ दिन पहले ही मुंबई से अपने घर लौटा था.
मुंबई से आने के बाद वह घर मात्र 15 मिनट के लिए रुका और फिर बाहर चला गया था. दो दिन बाद उसकी लाश टुकड़ों में एक खाली प्लॉट से मिली, जिससे पूरा क्षेत्र दहशत में है. पुलिस दविंदर के परिवार से पूछताछ कर रही है ताकि उसकी गतिविधियों और अंतिम समय में उससे मिलने वालों की जानकारी जुटाई जा सके.
इलाके में दहशत, पुलिस कर रही पूछताछ
घटना स्थल के आसपास रहने वाले लोगों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस का कहना है कि हत्या बेहद क्रूर तरीके से की गई है और यह एक योजनाबद्ध अपराध हो सकता है. गौरतलब है कि इसी तरह की एक और घटना थाना मेहरबान इलाके में तीन दिन पहले सामने आई थी. वहां भी एक खाली प्लॉट से एक व्यक्ति की जली हुई लाश दो टुकड़ों में मिली थी.
कुत्ते उस लाश को नोच रहे थे, जिसके बाद राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस उस मामले में भी पहचान और आरोपी की तलाश में जुटी है लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है. दोनों मामलों की समानता देखते हुए पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं इन घटनाओं के पीछे एक ही गैंग या आरोपी तो नहीं है. इन घटनाओं ने लुधियाना में डर और बेचैनी का माहौल पैदा कर दिया है.
