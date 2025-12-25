Punjab: पंजाब सरकार का बड़ा फैसला! पेंशन सेवा पोर्टल पर 100% पंजीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश

Punjab News: पंजाब सरकार ने राज्य के पेंशनभोगियों को बेहतर और आसान सुविधाएं देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है. पेंशन भुगतान से जुड़े बैंकों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें पेंशनभोगी सेवा पोर्टल पर 100 प्रतिशत पंजीकरण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया. इस बैठक का मुख्य उद्देश्य बैंकों की जिम्मेदारियां तय करना और उनके काम के अनुसार स्पष्ट समय-सीमा निर्धारित करना था.

घर बैठे मिलेगी पेंशन से जुड़ी सेवाएं

वित्त मंत्री ने बैठक में कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार की प्राथमिकता है कि पेंशनभोगियों को छोटे-छोटे कामों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें. सरकार चाहती है कि पेंशन से जुड़ी सभी जरूरी सेवाएं डिजिटल माध्यम से घर बैठे उपलब्ध हों. इससे खासतौर पर बुजुर्ग और असहाय पेंशनभोगियों को बड़ी राहत मिलेगी.

सरकार से शुरू किए गए पेंशनभोगी सेवा पोर्टल और जिला स्तर पर लगाए गए सेवा मेलों का असर दिखने लगा है. अब तक 1.11 लाख से अधिक पेंशनभोगी अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर चुके हैं. सरकार का लक्ष्य इस संख्या को तेजी से बढ़ाकर सभी पेंशनभोगियों को पोर्टल से जोड़ना है.

बैंकों को विशेष जिम्मेदारी

बैठक में बैंकों को निर्देश दिए गए कि वे वरिष्ठ नागरिकों और डिजिटल तकनीक से कम परिचित पेंशनभोगियों को पूरा सहयोग दें. पंजीकरण के दौरान किसी भी तरह की तकनीकी समस्या या लापरवाही पर सख्त जवाबदेही तय की जाएगी. सरकार ने साफ किया कि बैंक स्तर पर कोई ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

सरकार ने भरोसा दिलाया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पेंशन भुगतान नियमित रूप से चलता रहेगा और किसी भी पेंशनभोगी को परेशानी नहीं होने दी जाएगी. सभी विभागों और बैंकों से मिशन मोड में काम करने की अपील की गई है, ताकि करीब 3.15 लाख पेंशनभोगियों तक यह डिजिटल सुविधा आसानी से पहुंच सके.

डिजिटल कल्याण की ओर पंजाब

सरकार का उद्देश्य पंजाब को डिजिटल कल्याण सेवाओं के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना है. बैठक में वित्त विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और सभी ने मिलकर इस लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया.