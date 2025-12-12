Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़–रोपड़ हाईवे पर कुराली बाईपास पर एक लड़की ने ट्रक ड्राइवर को किडनैप कर लूटने का मामला सामने आया. दोषियों में लड़की के साथ 3 और लोग भी शामिल थे. आरोप है कि लड़की ने पहले अपने और फिर पीड़ित के कपड़े फाड़े और रेप केस में फंसाने की धमकी देकर ड्राइवर से नकद, एटीएम कार्ड ले लिए. हिमाचल प्रदेश के निवासी पीड़ित जुरनस अली ने दोषियों के चंगुल से बचने के बाद पुलिस को शिकायत दी. कुराली थाने के एसएचओ सिमरन सिंह ने बताया कि पुलिस दोषियों की पहचान सीसीटीवी के आधार पर कर रही है.

पहले लूटा फिर ATM भी किया खाली

पीड़ित ड्राइवर ने बताया कि नकद लूटने के बाद दोषियों ने करीब 10 हजार रुपये एटीएम कार्ड से निकलवाए. इसके बाद दोषियों ने अपनी कार में उसके एटीएम कार्ड से तेल भरवाया और 80 हजार रुपये खाते से निकालकर हरियाणा नंबर वाली कार में भाग गए.

सुबह ढाबे पर चाय पीते समय घटना घटी

यह मामला 9 दिसंबर की सुबह का है. पीड़ित जुरनस अली ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी टाटा 710 गाड़ी (HP19-E-8953) से हिमाचल जा रहा था. तड़के करीब 1:30 बजे वह कुराली बाईपास पर चाय पीने के लिए रुका. इस समय हरियाणा नंबर वाली एक वैगन आर कार में चार लोग मौके पर पहुंचे. उन्होंने जुरनस अली को जबरन पकड़कर उसके ही ट्रक में धकेल दिया.

महिला ने अपने और उसके कपड़े फाड़े

इसके बाद दोषियों ने उसका मोबाइल खोया और उसके साथ मारपीट की. दोषियों में शामिल महिला ने उसे धमकी दी. फिर उसने अपने और पीड़ित के कपड़े फाड़कर जबरन तस्वीरें खींचीं और धमकी दी कि अगर वह पैसे नहीं देगा तो वह उसे झूठे रैप केस में फंसा देगी.

नकद और एटीएम से पैसे लिए

इसके बाद दोषियों ने पहले उससे नकद लूटा और फिर उसे खरड़ के पेट्रोल पंप ले गए. वहां लगा एटीएम काम नहीं कर रहा था. इसके बाद वह जियो पेट्रोल पंप और सोहाना में होमलैंड के पीछे इंडियन ऑयल पंप पर ले गए. इन जगहों पर एटीएम से कई बार पैसे निकलवाए गए, जिसकी कुल रकम 78,900 रुपये थी.

सारी जानकारी पुलिस को दी गई

पीड़ित ने पुलिस को एटीएम लेने के समय, पेट्रोल पंपों के स्थान और दोषियों के वाहन नंबरों के बारे में विस्तृत जानकारी दी है. पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंपों के सीसीटीवी फुटेज और वाहन नंबरों के आधार पर दोषियों की पहचान की जा रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है.