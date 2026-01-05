Punjab News: पंजाब से एक बड़ी खबर सामने आ रही है. राज्य के जी.एस.टी. विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों की शनिवार की छुट्टी रद्द कर दी गई है. इस फैसले से विभाग में हड़कंप मच गया है. अब कर्मचारियों को शनिवार के दिन भी आम दिनों की तरह दफ्तर आकर काम करना होगा. यह आदेश वित्तीय आयुक्त कराधान अजीत बालाजी जोशी (आईएएस) के निर्देशों पर जारी किए गए हैं.

31 मार्च 2026 तक लागू रहेगा आदेश

जानकारी के अनुसार, यह व्यवस्था 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी. विभाग की ओर से कहा गया है कि यह फैसला तय किए गए राजस्व लक्ष्यों को पूरा करने के लिए लिया गया है. अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि शनिवार को पूरी तरह से कार्यालयीन कामकाज किया जाए और किसी तरह की लापरवाही न बरती जाए.

सूत्रों की मानें तो आने वाले समय में यह आदेश केवल शनिवार तक सीमित नहीं रह सकता. जरूरत पड़ने पर रविवार की छुट्टी भी रद्द की जा सकती है. इससे कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है, क्योंकि पहले ही काम का दबाव काफी ज्यादा है.

पहले तय थी दो दिन की छुट्टी

गौरतलब है कि कुछ समय पहले पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में दो दिन, यानी शनिवार और रविवार की छुट्टी तय की थी. इसका उद्देश्य यह था कि कर्मचारी रविवार को बाजार बंद रहने के कारण अपने घरेलू काम और परिवार से जुड़े जरूरी कार्य निपटा सकें. इसी कारण शनिवार की छुट्टी को भी खास माना जाता था.

शनिवार को जब जी.एस.टी. मुख्यालय का जायजा लिया गया तो वहां आम कार्यदिवस की तरह काम चलता नजर आया. सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी-अपनी सीटों पर मौजूद थे और विभागीय कार्य कर रहे थे. नए आदेश लागू होते ही इसका पालन शुरू हो गया है.

खुलकर बोलने से बच रहे कर्मचारी

हालांकि इस फैसले को लेकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों में अंदरखाने नाराजगी जरूर है, लेकिन कोई भी खुलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराने से बच रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि लगातार छुट्टियां रद्द होने से उनके निजी जीवन पर असर पड़ रहा है, लेकिन फिलहाल सभी आदेशों का पालन करने को मजबूर हैं.