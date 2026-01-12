Punjab News: पंजाब के लुधियाना के मोगा रोड पर परदेसी ढाबे के पास रविवार रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ. तेज रफ्तार से आ रही थार और सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर की आमने-सामने की टक्कर में स्विफ्ट में सवार भाई-बहन की मौके पर मौत हो गई. जबकि थार का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे की वजह वाहन का अचानक बेकाबू होना बताया जा रहा है.

टक्कर से दोनों कारों के खुले एयरबैग

रविवार देर रात इंद्रजीत सिंह (42) अपनी थार से मोगा से लुधियाना की ओर जा रहे थे. जब वे मोगा रोड पर परदेसी ढाबे के पास पहुंचे, तभी उनकी गाड़ी अचानक नियंत्रण से बाहर हो गई. तेज रफ्तार के कारण थार सीधे सामने से आ रही स्विफ्ट डिजायर से भिड़ गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों कारों के एयरबैग खुल गए, लेकिन स्विफ्ट में बैठे भाई-बहन को बचाया नहीं जा सका.

टक्कर के बाद स्विफ्ट डिजायर बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से जा टकराई और उसके नीचे घुस गई. हादसा इतना भयावह था कि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. पास मौजूद लोग तेज आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक कार सवार दोनों की मौत हो चुकी थी. घटनास्थल पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया.

लोहड़ी देकर लौट रहा था परिवार

मृतकों की पहचान बाघा पुराना के रहने वाले जबर सिंह और उसकी बहन हरदीप कौर के रूप में हुई है. दोनों अपनी छोटी बहन के लुधियाना वाले घर से लोहड़ी देकर वापस लौट रहे थे. रास्ते में जगरावां के पास यह हादसा हो गया, जिसमें दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. दोनों की उम्र 34 से 45 साल के बीच बताई जा रही है.

घायल थार ड्राइवर इंद्रजीत सिंह को तुरंत जगरावां के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. प्राथमिक उपचार के बाद परिवार उन्हें छुट्टी दिलवाकर बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गया है. उसकी हालत पर डॉक्टर नजर बनाए हुए हैं.