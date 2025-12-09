Punjab: आधी रात ड्राइविंग सीख रहे थे तीन लोग, अचानक बिगड़ा बैलेंस, नहर में डूबी कार, एक की मौत

Punjab News: पंजाब के बठिंडा से हैरान करने वाली घटना की खबर सामने आई है, यहां देर रात सरहिंद नहर में एक कार डूब गई. इस हादसे में कार में बैठे तीन लोगों में से एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए. यह घटना रात के 12 बजे के बाद हुई. इस घटना ने इलाके में सभी को चौंका दिया है.

कर्मचारियों ने कार में बैठे लोगों को बाहर निकाला

जानकारी के मुताबिक, तीनों लोग गाड़ी चलाना सीख रहे थे और तेज रफ्तार कार नियंत्रण से बाहर हो गई, जिसके चलते उसका पूरी तरह से बैलेंस बिगड़ गया और कार सीधा जाकर नहर में गिर गई. हादसे की सूचना मिलते ही PCR बठिंडा की टीम मौके पर पहुंची. PCR कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत के बाद कार में बैठे लोगों को नहर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक एक व्यक्ति की मौत हो गई थी और दो अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

पुलिस द्वारा बयान दर्ज करने के बाद की जा रही कानूनी कार्रवाई

कैनाल थाने के एसएचओ हरजोत सिंह ने यह बताया कि मृतक की पहचान 40 साल की अरी अंसारी के रूप में हुई है. उसके साथी 40 साल के मुख्तियार अंसारी और 18 साल के मोहम्मद अंसारी घायल अवस्था में बचा लिए गए हैं और साथ ही दोनों का इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है. एसएचओ ने यह बताया कि ये तीनों उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं. पुलिस ने यह कहा कि परिवार वालों के बयान दर्ज होने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

