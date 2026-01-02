Punjab News: जालंधर के बस्ती शेख इलाके से एक दुखद घटना सामने आई है. यहां एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली. बताया जा रहा है कि युवक पिछले करीब ढाई साल से इंस्टाग्राम के जरिए एक लड़की के साथ अफेयर में था. दोनों के बीच लगातार बातचीत होती थी और युवक शादी को लेकर गंभीर था.

शादी की बात पर टूटा युवक

मृतक की पहचान पारस के रूप में हुई है. पारस दिल्ली में एक कपड़े की दुकान पर काम करता था और दो दिन पहले ही वह दिल्ली से जालंधर अपने घर लौटा था. परिवार के अनुसार, आज पारस ने लड़की की मां से फोन पर बात कर शादी की बात रखी. लेकिन लड़की की मां ने साफ इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी अभी शादी की उम्र में नहीं है और दोनों परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मेल नहीं खाती.

पारस की बहन ने बताया कि उसके भाई ने लड़की की मां से दो साल का समय मांगा. उसने कहा कि वह मेहनत करके अपने परिवार की हालत सुधार लेगा और तब शादी करेगा. इसके बावजूद लड़की की मां नहीं मानीं. बाद में उन्होंने अपने पति से बात की और फिर बेटी से पारस की बात करवाई. बातचीत के दौरान लड़की ने साफ कह दिया कि वह पारस के साथ नहीं रहना चाहती. यह सुनकर पारस पूरी तरह टूट गया और रोने लगा.

घर में उठाया खौफनाक कदम

बहन के अनुसार, वह कुछ सामान लेने बाजार गई थी. जब वह वापस लौटी, तो उसने देखा कि पारस ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है. यह दृश्य देखकर परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. घर में चीख-पुकार मच गई और पूरे मोहल्ले में शोक का माहौल बन गया.

घटना की सूचना मिलते ही थाना नंबर 5 के SHO पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. SHO ने बताया कि परिवार के बयान दर्ज कर लिए गए हैं और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस के अनुसार, युवक और लड़की इंस्टाग्राम के जरिए संपर्क में थे. शादी से इनकार के बाद युवक ने यह कदम उठाया.

कानूनी उम्र का भी जिक्र

पुलिस ने यह भी बताया कि कानून के अनुसार लड़के की शादी की न्यूनतम उम्र 21 साल होती है, जबकि पारस अभी कानूनी रूप से शादी की उम्र का नहीं था. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.