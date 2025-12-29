Punjab: विवाद के बाद शख्स ने पत्नी और 2 मासूम बच्चों को नहर में फेंका, 3 महीने का बच्चा लापता

Punjab News: पंजाब के फाजिल्का (अबोहर) में शुक्रवार को एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई. यहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और दो छोटे बच्चों को नहर में फेंक दिया, फिर खुद भी नहर में कूद गया. राहगीरों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर व्यक्ति, उसकी पत्नी और दो साल के बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन तीन महीने का बेटा पानी में बह गया. उसकी तलाश जारी है.

सभी को जान से मारने की कोशिश

महिला ने अपने पति पर जान से मारने की कोशिश करने के गंभीर आरोप लगाए हैं. दूसरी ओर, पति का कहना है कि वह नहर के किनारे पत्नी और बच्चों की नज़र उतारने के लिए टोटका कर रहा था. इस दौरान वह अचानक नहर में गिर गया और उसे बचाने के लिए पत्नी सहित बच्चे भी नहर में चले गए.

यह घटना अबोहर के कंदवाला रोड पर हुई. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और लापता बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू अभियान जारी है.

पैसे लेने की बात कहकर घर से ले आया

रुकनपुरा खुईखेड़ा गांव की रहने वाली वीना रानी ने बताया कि उसका पति बलविंदर सिंह मजदूरी करता है. बलविंदर ने उसे कहा कि शहर में किसी के पास से पैसे लेने हैं. इस बात पर वीना अपने 2 साल के बेटे गुरदीप और 3 महीने के बेटे खुशदीप के साथ बाइक पर बैठ गई.

पहले पत्नी और बच्चों को धक्का दिया, फिर खुद कूदा

वीना के मुताबिक, शहर आते समय उसके पति ने नहर के किनारे बाइक रोकी और उसे व बच्चों को नहर में धक्का दे दिया. इसके बाद बलविंदर ने खुद भी नहर में छलांग लगा दी.

इस दौरान शहर से गांव की ओर जा रहे कीकरखेड़ा और कंदवाला अमरकॉट के रहने वाले संजय कुमार ने परिवार को डूबता देखा. उसने तुरंत नहर में छलांग लगाकर बलविंदर, उसकी पत्नी वीना और 2 साल के बच्चे गुरदीप को बाहर निकाल लिया. हालांकि 3 महीने का बच्चा खुशदीप नहर में बह गया, जिसकी तलाश जारी है.

मामले की जांच कर रही है पुलिस

सूचना मिलने के उपरांत 112 टीम और थाना नंबर 2 के एएसआई गुरचरण सिंह पुलिस पार्टी सहित मौके पर पहुंचे. उनके द्वारा बयान दर्ज करने के बाद परिवार के अन्य सदस्यों को जानकारी दी गई और मां व बेटे को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है. फिलहाल पुलिस द्वारा पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है.