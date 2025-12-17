Punjab: 26 साल की महिला ने ससुर पर लगाया रेप का आरोप, बोली- पति को बताया, लेकिन कुछ नहीं बोला

Ludhiana News: पंजाब के लुधियाना से एक बेहद चौंकाने वाला और शर्मनाक मामला सामने आया है. यहां 26 साल की एक विवाहिता ने अपने ही ससुर पर बलात्कार का गंभीर आरोप लगाया है. महिला की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गहन जांच शुरू कर दी गई है.

शादी के बाद से दहेज के लिए प्रताड़ना

पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार परेशान कर रहे थे. आए दिन ताने दिए जाते थे और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था. इसी दौरान उसका ससुर उस पर गलत नजर रखने लगा. उसकी हरकतों से पीड़िता खुद को बेहद असहज और असुरक्षित महसूस करने लगी.

महिला का आरोप है कि उसने कई बार अपने पति को ससुर की हरकतों के बारे में बताया और मदद की गुहार लगाई, लेकिन पति ने पत्नी की बात पर भरोसा करने के बजाय सवाल उठाने शुरू कर दिए और अपने पिता का ही पक्ष लिया. इससे पीड़िता पूरी तरह टूट गई और उसे अपने ही घर में अकेलापन महसूस होने लगा.

कमरे में बुलाकर किया दुष्कर्म

पीड़िता के अनुसार, 14 दिसंबर को ससुर ने किसी बहाने से उसे अपने कमरे में बुलाया. जैसे ही वह कमरे में पहुंची, आरोपी ने दरवाजा बंद कर लिया और जबरदस्ती उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. महिला ने बताया कि उसने काफी विरोध किया और खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन आरोपी नहीं रुका.

महिला ने बताया कि अगले दिन 15 दिसंबर को जब उसका पति काम पर चला गया, तब ससुर ने एक बार फिर उसे डराने और धमकाने की कोशिश की. पीड़िता के मुताबिक, आरोपी बाथरूम में आपत्तिजनक हालत में खड़ा होकर उसे इशारों से बुला रहा था. यह देखकर वह बुरी तरह डर गई.

जान बचाकर ससुराल से भागी

ससुर की लगातार हरकतों से सहमी पीड़िता ने आखिरकार ससुराल छोड़ने का फैसला किया. किसी तरह घर से निकलकर उसने अपनी जान बचाई और सीधे पुलिस के पास पहुंचकर पूरी घटना की जानकारी दी.

लुधियाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64 के तहत मामला दर्ज कर लिया है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है और मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है.