Punjab: संगरूर बस स्टैंड पर 19 साल के युवक की बेरहमी से हत्या, एक महीने बाद होने वाली थी शादी

Punjab Crime News: पंजाब के संगरूर शहर के बस स्टैंड से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां अज्ञात युवकों ने एक 19 साल के युवक की तेजधार हथियारों से हत्या कर दी. मृतक की पहचान जशनदीप सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से टैटू आर्टिस्ट था और एक महीने बाद उसकी शादी होने वाली थी. इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है.

हमला से बस स्टैंड पर मचा हड़कंप

जशनदीप अपने दोस्त हरविंदर सिंह के साथ बस स्टैंड पर खड़ा था. तभी अचानक वर्ना कार में आए कुछ अज्ञात युवक वहां पहुंचे और जशनदीप पर तेजधार हथियारों से हमला कर दिया. हमलावरों ने उसे सिर पर कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ा. मौके पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई.

स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे बुढलाडा के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल में यह खबर फैलते ही परिजनों में कोहराम मच गया.

पुरानी रंजिश का शक

मौके पर मौजूद जशनदीप के दोस्त हरविंदर ने बताया कि हमलावर हरियाणा के बह्मणवाला गांव का रहने वाला है और उसके साथियों के साथ मिलकर उसने हमला किया. प्राथमिक जानकारी के अनुसार, यह पुरानी दुश्मनी का मामला लग रहा है. सीए स्टाफ मानसा के इंचार्ज बलकौर सिंह ने बताया कि मामले की जांच तेज़ी से की जा रही है. पुलिस हमलावरों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है. शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है.

जशनदीप की उम्र सिर्फ 19 साल थी और वह एक महीने बाद शादी करने वाला था. उसकी अचानक मौत से परिवार, रिश्तेदार और गांव के लोग सदमे में हैं. इस घटना ने एक बार फिर क्षेत्र में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर चिंता बढ़ा दी है.

