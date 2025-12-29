Punjab News: पंजाब की लेडी ड्रग कंट्रोलर अधिकारी नवदीप कौर ने ड्यूटी के साथ-साथ फैशन की दुनिया में भी पंजाब और देश को मान दिलाया है. उन्होंने सुप्रा मिसेज नेशनल 2025 कांटेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए फर्स्ट रनर-अप का खिताब जीता. उनका दावा है कि यह उपलब्धि हासिल करने वाली वह पहली भारतीय महिला हैं. उनका यह सफर काफी संघर्षपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहा. एक समय ऐसा भी आया जब वह पूरी तरह बिस्तर से लग गई थीं. रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट लगने के कारण उन्हें छह महीने तक बिस्तर पर रहना पड़ा.

डॉक्टरों का कहना था कि शायद वह दोबारा नहीं चल पाएंगी, लेकिन उन्होंने खुद को पॉजिटिव बनाए रखा, दोगुने जोश के साथ खुद को फिर से तैयार किया और आज वह पूरी तरह उत्साहित हैं.

25 देशों से आए थे प्रतियोगी

नवदीप कौर बताती हैं कि यह मुकाबला काफी चुनौतीपूर्ण था. इसमें दुनिया के 25 देशों से प्रतियोगी शामिल थे, जबकि फाइनल में 12 देशों के प्रतियोगी पहुंचे. इस मुकाबले में पहला नंबर रूस को, दूसरा नंबर भारत को और तीसरा नंबर उराल को मिला. यह उनके लिए खुशी का पल रहा जब उन्होंने अपने माता-पिता के साथ अपने देश का नाम भी ऊंचा किया है.

छह साल की उम्र में बनीं RJ

नवदीप कौर बताती हैं कि वह एक फौजी परिवार से हैं. उनके पिता भारतीय वायुसेना में अधिकारी हैं, जबकि माता अध्यापिका हैं. चुनौतियों से लड़ने का जज्बा उन्हें विरासत में मिला है. बचपन में पठानकोट, केरल, राजस्थान, मेघालय और गुजरात सहित भारत के विभिन्न हिस्सों में वायुसेना स्टेशनों पर उनका परिवार रहा.

इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में भाग लेना शुरू किया. उनका पहला बड़ा इनाम बाल चित्र रत्न अवार्ड था, जो भारत सरकार की ओर से दिया गया. इसके बाद उन्होंने यूनेस्को और ओलंपियाड की परीक्षाएं भी सफलतापूर्वक पास कीं. वह सिर्फ 6 साल की उम्र में ऑल इंडिया रेडियो की सबसे कम उम्र की रेडियो जॉकी (RJ) बन गईं.

परिवार ने गुजरात से अकेली पंजाब भेजा

नवदीप कौर बताती हैं कि जब कॉलेज जाने का समय आया, तो परिवार ने उन्हें पंजाब भेजा, ताकि वह अपने मूल स्थान की संस्कृति को समझ सकें. यहीं से जीवन की पहली बड़ी परीक्षा शुरू हुई. उन्हें गुजरात से पंजाब अकेला भेजा गया, ताकि वह मजबूत और आत्मनिर्भर बन सकें. माता-पिता के शब्द आज भी उनके साथ हैं-"अगर तू अकेली पंजाब पहुंच गई, तो जीवन में जरूर सफल होगी."

यहां ही उन्होंने सीखा कि अपने आप पर भरोसा हो तो कुछ भी असंभव नहीं. कॉलेज के आखिरी साल में उन्होंने पंजाब पब्लिक सिविल सर्विस परीक्षा पास की और पंजाब सरकार के ड्रग्स विभाग में ड्रग्स कंट्रोल ऑफिसर के तौर पर सबसे कम उम्र के अधिकारियों में शामिल हुईं.

कई चैनलों में किया काम

नवदीप बताती हैं कि नौकरी के साथ-साथ उन्होंने अपने एक्टिंग के जुनून को भी जिंदा रखा. एक साल के ब्रेक में वह मुंबई गईं और टेलीविजन उद्योग में किस्मत आजमाई. इस दौरान उन्होंने कलर्स टीवी और सोनी टीवी जैसे चैनलों के साथ काम किया.

इसके बाद, अपने बचपन और माता-पिता के सपने को एक जिम्मेदार अधिकारी बनने के रूप में पूरा करने के लिए, वह फिर वापस सेवा में आ गईं. उन्होंने पूरी लगन से अपनी ड्यूटी निभाई और पंजाब सरकार की ओर से उनकी शानदार सेवाओं के लिए चार बार सम्मानित किया गया.