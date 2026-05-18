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हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबLudhiana: प्रेम संबंध बना मौत की वजह! एक्टिवा रखकर बनाया सड़क हादसे का सीन, खन्ना मर्डर केस का खुलासा

Ludhiana: प्रेम संबंध बना मौत की वजह! एक्टिवा रखकर बनाया सड़क हादसे का सीन, खन्ना मर्डर केस का खुलासा

Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना जिले के मलौद इलाके में 35 साल के ओंकार सिंह की हत्या के बाद आरोपियों ने लाश और एक्टिवा सड़क किनारे फेंककर मामले को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Updated at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
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Punjab Murder Case: पंजाब के लुधियाना जिले के खन्ना के मलौद इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक नौजवान की हत्या के बाद उसकी लाश को सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई. पुलिस ने इस ब्लाइंड मर्डर केस को कुछ ही घंटों में गुत्थी सुलझाते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी चार आरोपी अभी फरार हैं.

मृतक की पहचान ओंकार सिंह उर्फ गुरी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र करीब 35 साल है और गांव घुंगराणा का रहने वाला था. दरअसल यह घटना 15 मई 2026 को सामने आई, जब नानकपुर जगेड़ा के पास नहर पुल के करीब उसकी लाश मिली. मौके पर उसकी एक्टिवा भी पड़ी हुई थी, ताकि इस मामले को सड़क हादसा दिखाया जा सके.

क्या है पूरा मामला? 

डीएसपी हरमनप्रीत सिंह चीमा ने बताया कि मृतक ओंकार सिंह का गांव की एक लड़की के साथ लंबे समय से नाजायज संबंध था. इस बात की जानकारी लड़की के परिवार को भी थी. बाद में परिवार ने उसकी शादी कर दी, लेकिन संबंधों को लेकर विवाद बना रहा और आगे चलकर तलाक तक की नौबत आ गई.

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घटना वाली रात ओंकार सिंह कथित तौर पर उस लड़की को साथ लेकर भागने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान लड़की के भाई गुरप्रीत सिंह और उसके साथियों ने मिलकर दोनों का पीछा किया और रास्ते में उन्हें रोक लिया.

कैसे हुई मौत?

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों ने ओंकार सिंह की बेरहमी से पिटाई की, जिससे उनकी मौत हो गई. इसके बाद में आरोपियों ने लाश को नानकपुर जगेड़ा के हाई स्कूल की दीवार के पास मेन रोड के पास फेंक दिया और पास में उनकी एक्टिवा रखकर इसे सड़क हादसा दिखाने की कोशिश की गई.

पुलिस ने जांच के आधार पर मुख्य आरोपी गुरप्रीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है. उसके खिलाफ हत्या और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है. डीएसपी हरमनप्रीत सिंह चीमा ने बताया कि बाकी चार मुलजिमों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की अलग-अलग टीमों की ओर से छापेमारी की जा रही है और उन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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Published at : 18 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Ludhiana Crime News PUNJAB NEWS MURDER CASE Blind Murder
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