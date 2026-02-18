Punjab: पहले बहाने से घर बुलाया, फिर 5वीं क्लास की मासूम के साथ किया रेप, आरोपी अरेस्ट

Punjab Rape News: पंजाब के खन्ना के मलौद इलाके में 5वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के रेप का मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके में चिंता और आक्रोश की लहर पैदा कर दी है. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी गुरविंदर सिंह, जो कि सिहोड़ा गांव का निवासी है, उसको गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है.

थाना प्रभारी चरणजीत सिंह ने बताया कि इस घटना की शिकायत 15 फरवरी को दर्ज कराई गई थी. शिकायत मिलने के तुरंत बाद पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और आरोपी को पकड़ने के लिए कदम उठाए.

कपड़े मांगने का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया

प्रारंभिक जांच में यह पता चला कि आरोपी ने नाबालिग छात्रा को कपड़े मांगने का बहाना बनाकर अपने घर बुलाया और उसके साथ रेप किया. जब परिवार को इस घटना का पता चला तो उन्होंने तुरंत पुलिस से संपर्क किया और न्याय की मांग की. पीड़ित परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और मामले की गंभीरता को देखते हुए उसकी पूछताछ शुरू कर दी.

आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज

पुलिस ने यह भी बताया कि आरोपी से पूछताछ के दौरान यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या किसी और ने इस अपराध में उसकी मदद की या कोई और घटना से संबंधित है. थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि बाल यौन अपराधों के मामलों में कोई भी लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी. आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

