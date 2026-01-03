Punjab: विदेश से लौटी महिला की कपूरथला में हत्या, बाइक पर आए बदमाशों ने गोलियों से भूना

Punjab Murder News: पंजाब के कपूरथला शहर से मोहल्ला सीनपुरा में शुक्रवार दोपहर करीब 3:30 बजे एक सनसनीखेज वारदात ने पूरे इलाके को दहला दिया है, यहां एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई. दो बाइकों पर आए हमलावरों ने लगभग 4 राउंड फायरिंग की. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पूरे इलाके को घेर लिया. फोरेंसिक टीम घटना स्थल से सबूत इकट्ठा कर रही है.

गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई

बता दें कि मृतक महिला की पहचान हेमप्रीत कौर के रूप में हुई है, जो सीनपुरा की रहने वाली है. बताया जा रहा है कि वह एक महीना पहले ही विदेश से वापस आई थी. उसका पति और बेटा विदेश में रहते हैं. एसएसपी गौरव तूरा ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए विशेष टीमें बनाई गई हैं. गोलीबारी के उद्देश्य की जांच जारी है.

पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही

पुलिस हर संभव पहलू की जांच कर रही है. गोलीबारी दो बाइक सवार हमलावरों ने की थी. घटना के बाद मोहल्ला सीनपुरा और आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है. इलाके में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है. स्थानीय लोगों ने बताया कि दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी से महिलाएं और बच्चे खासतौर पर डरे हुए हैं.

पुलिस ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी है और गश्त तेज कर दी है. सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही हैं और आसपास के लोगों से पूछताछ चल रही है. एसएसपी ने आश्वासन दिया कि जल्द ही हमलावरों को पकड़ लिया जाएगा.

