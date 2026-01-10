Punjab: जंडियाला गुरु में मशहूर ब्यूटी पार्लर पर अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से जख्मी हुई महिला

Punjab News: पंजाब सहित अमृतसर में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आ रही है. शहर और ग्रामीण इलाकों में रोजाना गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे जनता में डर का माहौल पैदा हो रहा है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जंडियाला गुरु क्षेत्र में लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, वही क्षेत्र जहां कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का निवास स्थित है. इसके बावजूद निडर गैंगस्टर खुलेआम अपराध कर रहे हैं, जो पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं.

युवकों ने एक ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाया

ताजा घटना पंजाब के जंडियाला गुरु के गौशाला रोड से सामने आई है, जहां अज्ञात युवकों ने एक ब्यूटी पार्लर को निशाना बनाया और अंधाधुंध गोलियां चलाईं. वहां काम करने वाली एक महिला की पैर में गोली लगी. घायल महिला को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

4-5 राउंड फायर करके फरार हुए हमलावर

घटना की चश्मदीद अनु बाला ने बताया कि अचानक गोलियों की आवाज सुनी. जब वह बाहर आई तो उसने एक महिला को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा. उसने कहा कि हमलावरों ने चार से पांच गोलियां चलाईं और फिर मौके से भाग गए.

नकाबपोश हमलावरों ने गोलीबारी की

घायल महिला के पति ने बताया कि घटना के समय वह ब्यूटी पार्लर में मौजूद थे. उन्होंने कहा कि दो युवक बाइक पर अपने मुंह ढक कर आए थे. हालांकि, परिवार ने फिलहाल किसी भी धमकी या फिरौती की मांग पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है.

घटना की जानकारी मिलने पर, पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. मौके पर पहुंचे डीएसपी ने बताया कि पुलिस ने जंडियाला गुरु में अब तक हुई सभी गोलीबारी की घटनाओं का पता लगा लिया है और इस मामले की गहराई से जांच की जा रही है. उन्होंने आगे कहा कि शुरुआती जांच से पता चलता है कि यह मामला फिरौती से संबंधित है. घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है, और दोषी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा.