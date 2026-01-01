Punjab: बाथरूम तो गई, लेकिन वापस नहीं आई लड़की, गैस गीजर ने ले ली जान, जानें पूरा मामला

Punjab News: पंजाब के जालंधर के मीठा बाज़ार क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया. उत्तर भारत के राष्ट्रीय प्रमुख शिव सेना नेता दीपक कंबोज के घर उस समय मातम छा गया, जब उनकी 22 साल की बेटी मुनमुन चितवान की अचानक मौत हो गई.

घर में चल रही थी जन्मदिन की तैयारियां

बताया जा रहा है कि नहाते समय बाथरूम में गीज़र की पाइप से गैस लीक हो गई, जिस कारण बेटी को सांस लेने में दिक्कत हुई और वह बेहोश हो गई. परिवार वाले जब तक समझ पाते बहुत देर हो चुकी थी. खास बात यह है कि एक दिन पहले ही नए साल के मौके पर मुनमुन का जन्मदिन था, जिसकी तैयारियां पूरे घर में चल रही थीं, पर खुशियों से भरा यह मौका मातम में बदल गया.

इस वजह से हुई थी घटना

मिली जानकारी के मुताबिक, दीपक कंबोज की बेटी मुनमुन चितवान रोज़ाना की तरह घर के बाथरूम में नहाने गई थी. इस दौरान गीज़र से जुड़ी पाइप में तकनीकी खराबी आ गई और गैस लीक होने लगी. बाथरूम बंद होने के कारण वहां गैस भर गई, जिस कारण बेटी को सांस लेने में मुश्किल हुई और वह बाथरूम में ही बेहोश हो गई. काफी देर तक बाहर न आने पर परिवार वालों ने दरवाज़ा खटखटाया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं मिला. अनहोनी की संभावना देखते हुए दरवाज़ा तोड़ा गया तो बेटी बेहोश हालत में पाई थी. तुरंत परिवार वाले उसे अस्पताल ले गए. पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

डॉक्टरों की शुरुआती जांच के मुताबिक गैस लीक होने के कारण सांस रुकने के कारण मौत हुई है. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, ताकि मौत के सही कारण की पुष्टि की जा सके.

परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल

परिवार वाले रो-रोकर बुरा हालत में हैं. पिता दीपक कंबोज ने बताया कि नए साल के मौके पर ही बेटी का जन्मदिन था, जिसके लिए घर में खास तैयारियां की जा रही थीं. रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाने की योजना थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि यह खुशी हमेशा के लिए मातम में बदल जाएगी. परिवार ने बताया कि मुनमुन बेटी पढ़ी-लिखी और मिलनसार स्वभाव की थी, जिसकी अचानक मौत से सिर्फ परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है.