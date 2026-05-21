Punjab News: पति की हैवानियत ने छीनी जिंदगी! तवे से वार कर पत्नी को उतारा मौत के घाट

Jalandhar Murder Case: पंजाब के जालंधर के लांबड़ा इलाके में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पति ने घरेलू विवाद के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी. आरोपी ने रोटी बनाने वाले लोहे के तवे से पत्नी के सिर पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

मृतक महिला की पहचान सीता देवी के रूप में हुई है, जिसकी उम्र 48 साल है, जबकि आरोपी पति की पहचान 55 साल के संतोष विश्वकर्मा के रूप में हुई है. दोनों नेपाल के रहने वाले थे और करीब 10 से 15 दिन पहले ही जालंधर के सागर एन्क्लेव में किराए के मकान में रहने आए थे.

कैसे हुआ मौत?

जानकारी के मुताबिक, घटना के समय पति-पत्नी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया. घर में उस समय दोनों बेटे मौजूद थे, लेकिन बड़ा बेटा काम पर गया हुआ था और दूसरा बेटा मोबाइल में व्यस्त था. इसी दौरान गुस्से में आकर पति ने तवे से हमला कर दिया.

हमला इतना भयानक था कि महिला की आंखे तक बाहर आ गईं और उसकी मौके पर ही तड़प-तड़प कर मौत हो गई. हालांकि, झगड़े का असल कारण अभी सामने नहीं आया है.

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घटना के बाद क्या हुआ?

स्थानीय लोगों का कहना है कि वारदात के बाद आरोपी खुद थाने गया और पुलिस से कहा, “मैंने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया है, मुझे गिरफ्तार कर लो.” हालांकि, एएसआई बलवीर सिंह ने कहा कि आरोपी अभी फरार है और थाने नहीं आया था. पुलिस ने बताया कि संतोष विश्वकर्मा के खिलाफ पहले भी नेपाल में कत्ल का केस दर्ज है.

पुलिस ने शुरू की मामले की जांच

घटना की सूचना मिलते ही डीएसपी करतारपुर और लांबड़ा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मकान मालिक से भी पूछताछ की जा रही है कि बिना सही वेरिफिकेशन के किराए पर कमरा कैसे दिया गया.

घटना के बाद इलाके में प्रवासी किराएदारों की पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं. पुलिस का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर ली गई है और जल्द गिरफ्तारी की जाएगी.

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