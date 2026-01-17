Punjab: पुरानी रंजिश बनी जानलेवा, दिनदहाड़े बाइक सवार ने नौजवान की गोली मारकर हत्या की

Punjab News: पंजाब के जालंधर के आदमपुर में संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पास दो बाइक सवार हमलावरों ने पुरानी रंजिश के कारण दिन-दहाड़े एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी. मृतक केसर धामी अपने दोस्तों के साथ बुलेट पर सवार होकर जा रहा था.

हमलावर जस्सा नाम के नौजवान ने पहले उसे मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर नीचे गिराया और फिर उसके सिर में गोली मार दी. पुलिस ने जांच शुरू करके मुलजिमों की तलाश शुरू कर दी है.

दोस्तों के साथ समय बिताने आया था शख्स

जालंधर के आदमपुर इलाके में संत बाबा भाग सिंह यूनिवर्सिटी के पास शुक्रवार को उस समय दहशत फैल गई जब गोलियों की आवाज आई. हमलावरों ने पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए प्लानिंग के साथ हमला किया. सदरा सोढियां का रहने वाला केसर धामी अपने दोस्तों के साथ समय बिताने आया था.

जानकारी के मुताबिक, केसर धामी पिछले कुछ दिनों से अपने दोस्त भूपेंद्र सिंह के साथ रह रहा था. भूपेंद्र प्यारा गांव का रहने वाला है. केसर, भूपेंद्र और उनका तीसरा दोस्त गगन, सभी एक ही बुलेट मोटरसाइकिल पर कॉलेज पहुंचे. दोपहर 3 बजे के करीब जब वह अपना कॉलेज का काम पूरा करके वापस आ रहा था तो इंतजार कर रहे हमलावरों ने उस पर हमला कर दिया.

जस्सा ने केसर की बुलेट को अपनी बाइक से मारा

चश्मदीदों और पुलिस के मुताबिक, हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार थे. हमलावरों में से एक की पहचान जस्सा के रूप में हुई है, जो कि डरौली कलां गांव का निवासी है. जस्सा ने केसर की बुलेट को अपनी बाइक से मारा, जिससे बाइक बेकाबू हो गई और तीनों दोस्त सड़क पर गिर पड़े.

इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जस्सा ने अपनी पिस्तौल निकाली और पुरानी दुश्मनी का हवाला देते हुए, केसर धामी के सिर में गोली मार दी. केसर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और मौके पर ही उसकी मौत हो गई. अपराध करने के बाद, हमलावर अपने मोटरसाइकिल पर मौके से फरार हो गए.

पुलिस ने सबूत इकट्ठा करने शुरू किए

दिन-दहाड़े किए गए इस कत्ल ने यूनिवर्सिटी रोड पर सनसनी फैला दी. गोलियों की आवाज सुनकर आसपास बड़ी संख्या में लोग और विद्यार्थी इकट्ठा हो गए. स्थानीय लोगों ने तुरंत इस घटना की सूचना आदमपुर पुलिस स्टेशन को दी. सूचना मिलते ही पुलिस फॉरेंसिक माहिरों के साथ मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठा करने शुरू कर दिए.