रिश्तेदार को फंसाने के लिए दी 6 साल के बच्चे की कुर्बानी, पिता ने खिला दिए जहरीले बिस्कुट

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शख्स ने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी. आरोपी पिता ने अपने दूर के रिश्तेदार के दामाद को झूठे मामले में फंसाने के लिए साजिश रची थी और अपने बेटे को जहरीले बिस्कुट खिला दिए, जिससे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी की पहचान 35 साल के गजेंद्र मुखिया के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ समय पहले उसके रिश्तेदार युवक, जो रिश्ते में उसका दामाद लगता है, ने उसके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसी बात से नाराज होकर गजेंद्र बदला लेना चाहता था. उसने योजना बनाई कि वह अपने बेटे को कीटनाशक बिस्कुट खिलाकर बेहोश कर देगा और फिर उस युवक पर उसे जहर देने का आरोप लगाकर फंसा देगा. हालांकि उसकी यह साजिश एक मासूम बच्चे की जान ले बैठी.

कुछ ही देर में बच्चे को उल्टियां होने लगी

मृतक बच्चे की 32 साल की मां ममता ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है और फिलहाल जालंधर के हजारा गांव में रह रहा था. उनके चार बच्चे हैं, जिनमें रूपेश बीच का बेटा था. 6 फरवरी की शाम जब ममता रसोई में खाना बना रही थीं, तभी रूपेश उनके पास दो बिस्कुट लेकर आया. उसने एक बिस्कुट खाया और फिर मां से कहा, “मम्मी, पिताजी ने मुझे दवा दी है.”

कुछ ही देर में बच्चे को उल्टियां होने लगी. ममता ने देखा कि बिस्कुट पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था. घबराकर वह अपने पिता भुल्लर मुखिया के पास गई और तुरंत बच्चे को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची. वहां से हालत गंभीर होने पर रूपेश को मेडिकल कॉलेज अमृतसर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने गजेंद्र को गिरफ्तार किया

सोमवार को ममता गांव के मुखिया रजिंदर सिंह के साथ पतारा पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने गजेंद्र मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया.

पतारा थाना प्रभारी एसएचओ राम किशन ने बताया कि आरोपी ने अपने बेटे को बेहोश करने के इरादे से कीटनाशक दिया था, लेकिन उसकी मौत हो गई. आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे गहराई से पूछताछ की जाएगी ताकि पूरे मामले की साजिश और अन्य पहलुओं का खुलासा किया जा सके.