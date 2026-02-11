हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबरिश्तेदार को फंसाने के लिए दी 6 साल के बच्चे की कुर्बानी, पिता ने खिला दिए जहरीले बिस्कुट

रिश्तेदार को फंसाने के लिए दी 6 साल के बच्चे की कुर्बानी, पिता ने खिला दिए जहरीले बिस्कुट

Punjab News: पंजाब के जालंधर में एक शख्स ने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है. जानें मामला क्या है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 11 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Preferred Sources

Jalandhar News: पंजाब के जालंधर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, यहां एक शख्स ने अपने 6 साल के बेटे की हत्या कर दी. आरोपी पिता ने अपने दूर के रिश्तेदार के दामाद को झूठे मामले में फंसाने के लिए साजिश रची थी और अपने बेटे को जहरीले बिस्कुट खिला दिए, जिससे बच्चे की मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है और उसके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है.

आरोपी की पहचान 35 साल के गजेंद्र मुखिया के रूप में हुई है. पुलिस जांच में सामने आया कि कुछ समय पहले उसके रिश्तेदार युवक, जो रिश्ते में उसका दामाद लगता है, ने उसके खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई थी. इसी बात से नाराज होकर गजेंद्र बदला लेना चाहता था. उसने योजना बनाई कि वह अपने बेटे को कीटनाशक बिस्कुट खिलाकर बेहोश कर देगा और फिर उस युवक पर उसे जहर देने का आरोप लगाकर फंसा देगा. हालांकि उसकी यह साजिश एक मासूम बच्चे की जान ले बैठी.

कुछ ही देर में बच्चे को उल्टियां होने लगी

मृतक बच्चे की 32 साल की मां ममता ने बताया कि उनका परिवार मूल रूप से बिहार के मधेपुरा का रहने वाला है और फिलहाल जालंधर के हजारा गांव में रह रहा था. उनके चार बच्चे हैं, जिनमें रूपेश बीच का बेटा था. 6 फरवरी की शाम जब ममता रसोई में खाना बना रही थीं, तभी रूपेश उनके पास दो बिस्कुट लेकर आया. उसने एक बिस्कुट खाया और फिर मां से कहा, “मम्मी, पिताजी ने मुझे दवा दी है.”

कुछ ही देर में बच्चे को उल्टियां होने लगी. ममता ने देखा कि बिस्कुट पर कोई चिपचिपा पदार्थ लगा हुआ था. घबराकर वह अपने पिता भुल्लर मुखिया के पास गई और तुरंत बच्चे को सिविल अस्पताल लेकर पहुंची. वहां से हालत गंभीर होने पर रूपेश को मेडिकल कॉलेज अमृतसर रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

पुलिस ने गजेंद्र को गिरफ्तार किया

सोमवार को ममता गांव के मुखिया रजिंदर सिंह के साथ पतारा पुलिस स्टेशन पहुंची और पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी. मामले की जांच के बाद पुलिस ने गजेंद्र मुखिया को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया.

पतारा थाना प्रभारी एसएचओ राम किशन ने बताया कि आरोपी ने अपने बेटे को बेहोश करने के इरादे से कीटनाशक दिया था, लेकिन उसकी मौत हो गई. आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे गहराई से पूछताछ की जाएगी ताकि पूरे मामले की साजिश और अन्य पहलुओं का खुलासा किया जा सके.

और पढ़ें
Published at : 11 Feb 2026 05:13 PM (IST)
Tags :
Jalandhar News PUNJAB NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'
राजस्थान बजट को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, 'जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है'
विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
Advertisement

वीडियोज

Kohrra 2 Review | पुलिस, Family और एक नयी Murder Mystery | Mona Singh, Varun Sobti की जबरदस्त Performance
Parliament Session: संसद में राहुल को लेकर क्या बोल गए अनुराग? | Anurag Thakur on Rahul
Rahul Gandhi Full Speech: सदन में 'अडानी-अंबानी' पर बवाल! जब राहुल गांधी के भाषण पर छिड़ गई जंग!
8 Opposition MPs Suspension: Lok Sabha में 'No Entry', Congress और Left के सांसदों की बढ़ी मुश्किलें!
New Income Tax Rules: 1 April से PAN दिखाने की Tension ख़तम ! | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राफेल के मुकाबले कहां खड़ा है ग्रिपेन फाइटर जेट? जिसका भारत को मिला बड़ा ऑफर, जानें खासियत
राजस्थान
राजस्थान बजट को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट की पहली प्रतिक्रिया, 'मुझे आश्चर्य है कि...'
राजस्थान बजट को लेकर सचिन पायलट ने सरकार को घेरा, 'जनता भी नाउम्मीद हो चुकी है'
विश्व
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
'पाकिस्तान के पास बचा है सिर्फ ये आखिरी रास्ता...', बलूचिस्तान के पूर्व CM की शहबाज सरकार को चेतावनी
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
2026 टी20 वर्ल्ड कप के बीच ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा झटका, कप्तान मिचेल मार्श हुए टूर्नामेंट से बाहर
बॉलीवुड
आने वाले तीन महीने बॉक्स ऑफिस पर होगी पैसों की बारिश, रिलीज हो रही ये 6 फिल्में मचाएंगी तहलका
आने वाले तीन महीने बॉक्स ऑफिस पर होगी पैसों की बारिश, रिलीज हो रही ये 6 फिल्में मचाएंगी तहलका
विश्व
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
भारत-US डील पर अमेरिका का साइलेंट यू-टर्न, पहले जारी की फैक्ट शीट, अब कर दिया बदलाव
शिक्षा
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
गरीबी से निकलकर IPS बनी इन्बा, दो बार असफल होने के बाद रचा इतिहास; जानें सफलता की कहानी
ट्रेंडिंग
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
क्रिकेट में ट्रॉफी की जगह थमाया देसी मुर्गा, मैन ऑफ द मैच को मिला अनोखा सम्मान, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
Kohrra 2 Review : पुलिस, परिवार और एक नया Murder Case, Mona Singh, Barun Sobti की दमदार एक्टिंग
ENT LIVE
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
Sunita ने लगाया इल्जाम Govinda ने नहीं की अपने बेटे की मदद
ENT LIVE
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
फिल्म और OTT के बाद अन्या सिंह का नया एक्सपेरिमेंट, ‘Suit Yourself’ से माइक्रो-फिक्शन में एंट्री
ENT LIVE
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
‘Ghooskhor Pandat ’ पर FIR के बाद Manoj Bajpayee का बड़ा बयान
ENT LIVE
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Bhabiji Ghar Par Hain Film Review: TV पर Hit रहा Show, लेकिन फिल्म ने सारा मजा किरकिरा कर दिया
Embed widget