Punjab: रिश्ते शर्मसार! जमीन के बंटवारे को लेकर हुआ झगड़ा, बेटे ने पिता की कर दी हत्या

Punjab News: पंजाब के जगराओं के थाना सिधवां बेट के अंतर्गत आने वाले गांव जंडी में एक बेटे ने जमीन के बंटवारे को लेकर घरेलू झगड़े में अपने पिता की हत्या कर दी. मृतक की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है, जबकि आरोपी बेटा जसकरण सिंह है.

पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर सरकारी अस्पताल के मुर्दाघर में रखवा दिया है. एक फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया और घटना स्थल से महत्वपूर्ण सबूत इकट्ठा कर रही है. मृतक के सिर पर चोट के निशान मिले हैं.

घर में खून से लथपथ मिला शव

मृतक के भतीजे कुलजिंदर सिंह ने बताया कि हरजिंदर सिंह मंगलवार को गांव में एक टूर्नामेंट देखने के बाद घर वापस आए थे. उन्होंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया. जब बुधवार दोपहर तक दरवाजा नहीं खुला तो लोगों को शक हुआ. सूचना मिलने पर कुलजिंदर सिंह मौके पर पहुंचा और अंदर जाने के लिए दीवार फांद गया, जहां उसने अपने चाचा को खून से लथपथ पड़ा देखा.

22 साल पहले दूसरी शादी की

घटना की सूचना मिलते ही सिधवां बेट पुलिस स्टेशन की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. आरोपी बेटे जसकरण सिंह को हिरासत में ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है. पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

पारिवारिक पृष्ठभूमि भी हत्या की ओर इशारा करती है. हरजिंदर सिंह ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद लगभग 22 साल पहले दोबारा शादी कर ली थी. उसका एक बेटा विदेश में रहता है, जबकि दूसरा किसान है. पारिवारिक सदस्यों का आरोप है कि मृतक की पत्नी और बेटा अक्सर उससे झगड़ा करते थे और अक्सर कई दिनों तक घर से दूर रह रहे थे. इस दौरान मृतक की पत्नी ने दावा किया है कि घटना के समय वह और उसका बेटा घर में मौजूद नहीं थे. उसके मुताबिक, हरजिंदर सिंह घर में अकेला था.