Punjab: चंडीगढ़ में दिनदहाड़े हत्या, सड़क पर युवक को मारा चाकू, 2 हफ्ते पहले ही हुई थी शादी

Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ में शुक्रवार को दिन-दहाड़े एक्टिवा सवार एक लड़के की हत्या कर दी गई. आरोपियों ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. घायल व्यक्ति को सेक्टर 16 के अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

चश्मदीदों ने बताया कि दो लड़के बुलेट पर सवार होकर आए थे. एक के पास हथियार था. दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था. मृतक की पहचान सुमित के रूप में हुई है, जो कि बापू धाम कॉलोनी, चंडीगढ़ का रहने वाला है.

सुमित हाल ही में एनडीपीएस (Drugs) के एक मामले में जमानत पर जेल से रिहा हुआ था. पुलिस का मानना ​​है कि यह पुरानी दुश्मनी का मामला है. पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग की जांच कर रही है.

लड़के ने एक्टिवा छोड़कर भागने की कोशिश की

पुलिस के मुताबिक, सेक्टर 37 में बीजेपी कार्यालय के पास पेट्रोल पंप के पास लड़के पर चाकू से हमला किया गया. आरोपी ने उसकी पीठ और अन्य जगहों पर चाकू मारा. ज्यादा खून बहने के कारण, वह अपनी एक्टिवा सहित लगभग 50 मीटर दूर गिर गया. उसने अपना हेलमेट उतारकर भागने की कोशिश की, लेकिन वह केवल 20 कदम चल सका. पुलिस ने मौके से मृतक का स्कूटर और जूता बरामद किया.

लड़के की शादी सिर्फ दो हफ्ते पहले ही हुई

मृतक के दोस्त कुणाल ने बताया कि सुमित उर्फ ​​गोलू, मौली जांगरा में रहता था. उसकी शादी सिर्फ दो हफ्ते पहले ही हुई थी. वह मेरी एक्टिवा पर कुछ किराने का सामान खरीदने गया था. वह जूते लेकर आया था. इस दौरान, उस पर हमला हो गया.

यह भी पढ़ें -

पंजाब में बढ़ेगा विदेशी निवेश: CM मान ने ब्रिटिश कोलंबिया के साथ व्यापारिक साझेदारी को मजबूत करने पर दिया जोर

मोहाली कबड्डी खिलाड़ी हत्याकांड का मुख्य आरोपी पुलिस एनकाउंटर में ढेर, जानें पूरा मामला