Punjab: तरनतारन में 21 साल के युवक की छाती में मारी 3 गोली, बदमाशों ने कार घेरकर किया हमला

Punjab News: पंजाब के तरनतारन में दिन-दहाड़े गोलियां मारकर 21 साल के नौजवान की हत्या कर दी गई. जानकारी के मुताबिक, कुछ लोग कारों और बाइकों पर सवार होकर नौजवान की कार को घेरने की कोशिश कर रहे थे. जैसे ही कार रुकी, हमलावरों ने पहले तेजधार हथियारों से हमला किया और उसके बाद गोलियां चला दीं.

नौजवान के छाती में 3 गोलियां लगीं, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई. बताया जा रहा है कि यह घटना लड़की के साथ छेड़छाड़ की रंजिश के चलते अंजाम दी गई. पारिवारिक सदस्यों का कहना है कि नौजवान का दोस्त ही उसको घर से साथ लेकर गया था.

इस दौरान रास्ते में लड़की के भाई ने अपने साथियों समेत नौजवान को घेर लिया. पहले कार पर तेजधार हथियारों से हमला कर के तोड़-फोड़ की गई और फिर फायरिंग कर दी गई. मृतक की पहचान गांव 21 साल के सुरसिंह निवासी राणा सिंह के तौर पर हुई है.

2 साल पुरानी लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला

जानकारी के मुताबिक, यह घटना गुरुवार दोपहर 1 से 2 बजे के दौरान हुई. बताया जा रहा है कि राणा सिंह पर उसके ही गांव की एक लड़की की ओर से 2 साल पहले छेड़छाड़ के दोष लगाए गए थे. इस मामले को लेकर लड़की के भाई और राणा सिंह के दरमियान पहले भी झगड़ा हो चुका था, जिसके बाद दोनों पक्षों में सुलह हो गई.

मृतक के भाई हरप्रीत सिंह ने बताया कि राणा सिंह का दोस्त साजन उसको साजिश के तहत अपने साथ लेकर गया था. इसके बाद राह में ही दोषियों की ओर से उस पर हमला कर दिया गया. उनका कहना है कि दोषियों ने राणा को फोन कर के पहले हुए झगड़े को लेकर मुलाकात का समय भी तय किया था.

दोषियों की तलाश में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही सदर थाना तरनतारन की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस की ओर से मृतक की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इसके साथ ही दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तलाश मुहिम शुरू कर दी गई है.

इस मामले की जांच डीएसपी अतुल सोनी की देख-रेख के तहत की जा रही है, ताकि सभी दोषियों की पहचान कर के उनके खिलाफ कानून अनुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.