Punjab News: कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में गैंगवार लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच पंजाब के लुधियाना के रहने वाले एक युवक की एबट्सफ़ोर्ड में गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक की पहचान नवप्रीत धालीवाल के रूप में हुई है, जो कनाडा में गैंग गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा था. यह वारदात 9 जनवरी की दोपहर करीब 12:38 बजे हुई.

कौन था नवप्रीत धालीवाल?

IHIT (इंटीग्रेटेड होमिसाइड इन्वेस्टिगेशन टीम) से जारी रिपोर्ट के अनुसार, नवप्रीत धालीवाल पहले से ही कानून प्रवर्तन एजेंसियों के रडार पर था. उस पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने के आरोप थे और वह ब्रिटिश कोलंबिया की गैंगवार में सक्रिय माना जाता था. पुलिस ने इस हत्या को टारगेट किलिंग बताया है.

9 जनवरी को एबट्सफ़ोर्ड पुलिस को सिसकिन ड्राइव के 3200 ब्लॉक में गोलियों की आवाज सुनाई देने की सूचना मिली. पुलिस जब मौके पर पहुंची तो नवप्रीत गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिला. मौके पर मौजूद बीसी इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज की टीम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी वहीं मौत हो गई. घटना इतनी तेज़ और योजनाबद्ध थी कि हमलावर आसानी से फरार हो गए. बाद में पूरे मामले की जांच IHIT को सौंप दी गई.

गैंगवार से जुड़ा टारगेट हत्या का शक

IHIT की कॉर्पोरल एस्थर टूपर के अनुसार, प्रारंभिक जांच से साफ पता चलता है कि यह कोई सामान्य हिंसक घटना नहीं, बल्कि एक योजनाबद्ध गैंगवार की कड़ी है. अधिकारी मानते हैं कि यह हत्या ब्रिटिश कोलंबिया में चल रहे गैंग टकरावों का हिस्सा है, इसलिए इसे बेहद गंभीरता से जांचा जा रहा है.

पुलिस ने सिसकिन ड्राइव और ब्लू जे स्ट्रीट के आसपास लगे सभी सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी है. IHIT ने लोगों से अपील की है कि 9 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे के बीच जो भी व्यक्ति उस इलाके में मौजूद था या जिसके पास डैश कैमरा फुटेज है, वह तुरंत पुलिस से संपर्क करे.