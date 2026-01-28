Punjab News: पंजाब के मोहाली जिले के जीरकपुर स्थित वीआईपी रोड पर मौजूद मिल्टन टावर सोसाइटी में चौथी मंजिल से गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई. पुलिस ने बीएनएस की धारा 194 के तहत मामला दर्ज करके शव का पोस्टमार्टम करवाने के बाद पारिवारिक सदस्यों को सौंप दिया है.

बता दें कि मृतक की पहचान मिल्टन टावर के रहने वाले संदीप उर्फ सनी के रूप में हुई है, जो पेशे से रेडीमेड कपड़ों की दुकान चलाता था. वह अपनी एक महिला मित्र से मिलने के लिए सोसाइटी आया हुआ था.

दोनों के बीच किसी बात को लेकर हुआ विवाद

जानकारी के मुताबिक, संदीप अपने दोस्त गुरसेवक सिंह के साथ सोसाइटी में मौजूद था. दोनों की एक फीमेल फ्रेंड से मिलने की योजना थी. मुलाकात के दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके कारण मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई.

चौथी मंजिल से गिरने से मौत

चश्मदीदों के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर संदीप वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था. इसी दौरान चौथी मंजिल पर लगी रेलिंग के पास उसका संतुलन बिगड़ गया और वह फिसल कर नीचे गिर गया. गिरने से उसको गंभीर चोटें आईं और मौके पर ही उसकी मौत हो गई.

जांच में जुटी पुलिस

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और लाश को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी. पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में यह मामला एक हादसा लगता है, हालांकि सभी पक्षों से गहराई से जांच की जा रही है. इस घटना ने इलाके में सभी को हिलाकर रख दिया है.

