Punjab: थाईलैंड से लौटते ही अमृतसर एयरपोर्ट पर गिरफ्तार हो गई लड़की, इस केस में किया गया अरेस्ट

Punjab News: पंजाब की एक नौजवान महिला थाईलैंड से लौटते ही पुलिस और नारकोटिक्स एजेंसियों के हत्थे चढ़ गई. सोमवार देर रात जब अमृतसर स्थित गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर विमान उतरा, तो वहीं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) और एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) की टीमों ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया. तलाशी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ.

जांच में पता चला कि महिला थाईलैंड से नशे की बड़ी खेप लेकर भारत पहुंची थी. तलाशी के दौरान उसके पास से 1.5 किलो से ज्यादा नशा बरामद किया गया. शुरुआती जांच में शक है कि यह कोकीन या हेरोइन हो सकती है. एजेंसियों के अनुसार, थाईलैंड से इस तरह नशा तस्करी का यह पहला मामला है. एन.डी.पी.एस. एक्ट के तहत उसके खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है.

गिरफ्तार महिला की पहचान क्या?

NCB के सूत्रों ने बताया कि गिरफ्तार महिला की पहचान आरती कौर, निवासी कीरत नगर, मलोट रोड (मुक्तसर) के रूप में हुई है. सूत्रों के मुताबिक, एजेंसियों को पहले ही जानकारी थी कि आरती अपने तस्कर आका के इशारे पर 10 जनवरी को अमृतसर एयरपोर्ट से थाईलैंड रवाना हुई थी. सूचना के अनुसार, वह सोमवार को नशे की खेप के साथ वापस आने वाली थी.

एयरपोर्ट पर पहले से छापा, उतरते ही पकड़ी गई

NCB और ANTF की संयुक्त टीम ने पहले ही एयरपोर्ट पर जाल बिछा दिया था. जैसे ही आरती फ्लाइट से उतरी, उसे वहीं पकड़ लिया गया. तलाशी में 1.5 किलो से अधिक नशा बरामद हुआ. जांच में यह भी सामने आया कि आरती कौर जिस गिरोह के लिए काम कर रही थी, उसके लिंक अमेरिका, कनाडा समेत छह से ज्यादा देशों में हैं. यह नशा पाकिस्तान के रास्ते होते हुए कई देशों में भेजा जा रहा था. एजेंसियों को उम्मीद है कि पूछताछ में और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं. गिरफ्तार महिला के आका और पूरे नेटवर्क की तलाश जारी है.