Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों में आज (शनिवार) कोहरा छाया रहा. चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र ने 21 जनवरी तक कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. हालांकि, शीत लहर की उम्मीद नहीं है. पिछले 24 घंटों में राज्य के न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 3.8 डिग्री का इजाफा हुआ है, जिससे यह सामान्य के करीब आ गए हैं. न्यूनतम तापमान में भी वृद्धि हुई है, नवांशहर में सबसे कम न्यूनतम तापमान 0.9 डिग्री दर्ज किया गया है.

इस दौरान, हिमाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में मौसम बदल गया है. शुक्रवार रात को लाहौल-स्पीति और चंबा की ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई. मौसम विभाग (आईएमडी) ने कांगड़ा, चंबा, किन्नौर और लाहौल-स्पीति की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की चेतावनी जारी की है.

आईएमडी के मुताबिक, अगले 6 दिनों के लिए राज्य की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी और मध्य-ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बारिश होने की उम्मीद है. पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव 20 और 22 जनवरी को और व्यापक होगा. इन दो दिनों के दौरान, पूरे राज्य में मौसम खराब रहेगा, 17 से 19 तारीख और 21 जनवरी तक केवल उच्च और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम खराब रहने की संभावना है.

पंजाब के 6 जिलों में कोहरा पड़ने की संभावना

मौसम विभाग के मुताबिक, आज अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ने की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है, जिससे ठंडी लहर और ठंड वाले दिन से राहत मिलेगी. धूप निकलने की भी उम्मीद है. इस समय गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर और रूपनगर में 18 और 19 जनवरी को बारिश होने की उम्मीद है. 23 और 24 तारीख को भारी बारिश होगी.

बारिश से तापमान बढ़ेगा

चंडीगढ़ मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक सुरेंद्र पाल ने कहा कि 18, 19 और 22 जनवरी को राज्य में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना है. इस समय के दौरान, न्यूनतम तापमान में धीरे-धीरे 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की उम्मीद है. 22 जनवरी तक अधिकतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है, जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है. न्यूनतम तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.

हिमाचल के 4 जिलों में कोल्ड वेव चेतावनी

मौसम विभाग ने मैदानी जिलों में कोल्ड वेव चेतावनी जारी की है. यह चेतावनी ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी जिलों में जारी की गई है. इसके मद्देनजर, लोगों को ठंड से अपने आप को बचाने के लिए सतर्क रहने की सलाह दी गई है. खासकर बुजुर्गों, बच्चों और बीमारों को अतिरिक्त सावधानी बरतने के लिए कहा गया है. राज्य के 13 शहरों में न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस या उससे कम हो गया है. मंडी के सुंदरनगर में 1.6 डिग्री सेल्सियस, भुंतर में 1.0, कल्पा में 0.6, सोलन में 0.1 और बारथी में 1.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. इसी तरह लाहौल स्पीति के कुकुमसेरी में तापमान माइनस 3.8 डिग्री सेल्सियस और ताबो में माइनस 5.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

अगले तीन दिनों के लिए पंजाब में मौसम कैसा रहेगा?

18 जनवरी - घना कोहरा: अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है. पठानकोट और होशियारपुर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

19 जनवरी - अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है. पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.

20 जनवरी - अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला के कुछ इलाकों में घना कोहरा पड़ने की संभावना है. मौसम शुष्क रहने की उम्मीद है.