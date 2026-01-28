Punjab Weather Update: पंजाब और चंडीगढ़ में आज यानी कि 28 जनवरी बुधवार से लगातार तीन दिन, यानी 30 तारीख तक लोगों को घने कोहरे और शीतलहर का सामना करना पड़ेगा. मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही आज तीन जिलों में बारिश होने की संभावना भी है.

पहाड़ों पर हो रही बारिश और पंजाब के अलग-अलग हिस्सों में पड़ी बारिश और ओलावृष्टि के कारण अधिकतम तापमान में 3.1 डिग्री की कमी दर्ज की गई है. अब तापमान सामान्य से लगभग 4.9 डिग्री नीचे आ गया है, जिससे ठंड और बढ़ गई है. बठिंडा में अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान 7.7 डिग्री लुधियाना में दर्ज हुआ.

आज मौसम कैसा रहेगा

मौसम विभाग के मुताबिक आज (बुधवार) अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों ’पर घना कोहरा छाया रहने की संभावना है.

इसके साथ ही पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरनतारन, कपूरथला, जालंधर, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला, मानसा और संगरूर में कुछ स्थानों ’ते शीतलहर चल सकती है. हालांकि तीन जिलों—पठानकोट, होशियारपुर और रूपनगर—में कुछ स्थानों ’पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना भी जताई गई है.

30 जनवरी से फिर बदलेगा मौसम

इस समय उत्तरी पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बन्स सक्रिय है. आसमान में हवाओं का एक घुमाव बना हुआ है, जो मौसम को प्रभावित कर रहा है. यह सिस्टम उत्तरी-पूर्वी अरब सागर से लेकर सौराष्ट्र, कच्छ और पश्चिमी राजस्थान के रास्ते पंजाब तक फैला हुआ है. 30 जनवरी 2026 की रात से एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बन्स उत्तर-पश्चिमी भारत में असर दिखा सकता है, जिससे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा.

न्यूनतम तापमान में होगी कमी

मौसम विभाग के डायरेक्टर सुरिंदर पाल के मुताबिक 28, 31 जनवरी और 1 फरवरी को कुछ स्थानों ’पर हल्की बारिश हो सकती है. 2 फरवरी को भी राज्य के कुछ इलाकों में बारिश के आसार हैं. आने वाले दो दिनों में न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक घट सकता है. इसके बाद तापमान में किसी बड़ी तब्दीली की संभावना नहीं है.

अगले तीन दिनों का मौसम कैसा रहेगा

29 जनवरी: अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छाया रहने की संभावना है. जबकि अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में कुछ स्थानों ’पर शीतलहर चल सकती है.

30 जनवरी: अमृतसर, तरनतारन, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, मोगा, लुधियाना, बरनाला, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, रूपनगर, पटियाला, एसएएस नगर (मोहाली) और मलेरकोटला में कुछ स्थानों ’पर घना कोहरा रहने की संभावना है.

अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर, फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर, मोगा, बठिंडा, बरनाला और मानसा में कुछ स्थानों ’पर कड़ाके की ठंड / शीतलहर चल सकती है. आने वाले समय के दौरान मौसम साफ और सूखा रहने की संभावना है.

31 जनवरी: कोई भी मौसमी चेतावनी जारी नहीं की गई है. पठानकोट, होशियारपुर, नवांशहर और रूपनगर के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है.