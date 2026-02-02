Punjab Weather Update: सोमवार को मौसम विभाग ने पंजाब के 11 जिलों के लिए कोहरे को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है. कोहरे की स्थिति खास तौर पर सुबह और शाम के समय बनी रहने की संभावना है. इसके साथ ही राज्य के 9 जिलों में बारिश होने की संभावना है. पिछले 24 घंटों के दौरान कई जिलों में बारिश दर्ज की गई है. हालांकि बठिंडा में सुबह से ही विजिबिलिटी जीरो दर्ज की गई.

राज्य के अधिकतम तापमान में 1.4 डिग्री की वृद्धि दर्ज हुई है, जिससे तापमान अब सामान्य के करीब पहुंच गया है. राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान 5.9 डिग्री सेल्सियस अमृतसर में रिकॉर्ड किया गया.

इन जिलों में घने कोहरे की चेतावनी

मौसम विभाग के मुताबिक, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, बठिंडा, लुधियाना, बरनाला, मानसा, संगरूर, फतेहगढ़ साहिब, पटियाला और मलेरकोटला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा पड़ सकता है. लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.

वहीं 9 जिलों में बारिश होने की संभावना है. इनमें पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, नवांशहर, कपूरथला, जालंधर, रूपनगर और एसएएस नगर (मोहाली) के कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.

50 मीटर तक रही विजिबिलिटी

इससे पहले रविवार को अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में घनी से घनी कोहरा दर्ज की गई. इस दौरान तीन जिलों में विजिबिलिटी घटकर 0 से 50 मीटर तक रही.

कहां कितनी बारिश हुई

मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को फरीदकोट में 0.1 एमएम, मानसा में 4.3 एमएम, पठानकोट में 0.3 एमएम, पटियाला में 0.3 एमएम, रूपनगर में 0.5 एमएम, संगरूर में 0.4 एमएम और मोहाली में 0.8 एमएम बारिश दर्ज की गई. वहीं अधिकतम तापमान 19.2 से 22.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 5.9 से 11.9 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा.

वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर

उत्तर पाकिस्तान और आसपास के इलाकों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है. यह जमीन से लगभग 3 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर हवा के चक्र के रूप में बना हुआ है. इससे जुड़ा चक्रवाती असर, जो पहले उत्तर राजस्थान में था, अब दक्षिण हरियाणा और आसपास के उत्तर राजस्थान तक पहुंच गया है. इसका असर करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक है. मौसम विभाग के मुताबिक 5 फरवरी 2026 की रात से एक और नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है.

तापमान में और गिरावट की संभावना

मौसम विभाग के निदेशक सुरिंदर पाल सिंह ने बताया कि 2 फरवरी को गिनती के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है. आने वाले तीन दिनों के दौरान रात के तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आने की संभावना है. इसके बाद तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा.

आगे का पूर्वानुमान

3 फरवरी – अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, फतेहगढ़ साहिब और पटियाला में कुछ स्थानों पर घना कोहरा छा सकता है. मौसम सूखा रहेगा.

4 फरवरी – इन जिलों में फिर घना कोहरा पड़ने की संभावना है, मौसम खुश्क रहेगा.

5 फरवरी – बारिश या कोहरे को लेकर कोई अलर्ट नहीं.