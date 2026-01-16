Punjab: विजिलेंस ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई! मुलाजिम को 4000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों किया गिरफ्तार
Punjab News: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान के तहत भूमि रिकॉर्ड विभाग के कर्मचारी प्रवेश को जमीन का रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के बदले रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है.
Punjab News: पंजाब विजीलैंस ब्यूरो ने सूबे में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत डायरेक्टर, लैंड रिकॉर्ड विभाग, पंजाब के दफ्तर में तैनात एक ठेका आधारित कर्मचारी प्रवेश को शिकायतकर्ता से उसकी जमीन के रिकॉर्ड प्रदान कराने के बदले 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इस संबंध में जानकारी देते हुए यहां राज्य विजीलैंस ब्यूरो के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि उपरोक्त दोषी को गांव छोकरा, तहसील दसूहा, जिला एसबीएस नगर के एक निवासी ने दर्ज कराई शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है.
उन्होंने बताया कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी ने दसूहा की अदालत में सिविल मुकदमा दायर किया था जिसमें उसने 12 एकड़ पैतृक जमीन में अपने कानूनी हिस्से की मांग की थी. इस संबंध में, जमीन की मिल्कियत साबित करने के लिए जमाबंदी, जमीन की अलॉटमेंट और जमा रिकॉर्ड की प्रमाणित कॉपियों की जरूरत थी.
मांगे थे इतने रुपये
आगे कहा कि शिकायतकर्ता ने अपनी जमीन के रिकॉर्ड प्राप्त करने के लिए डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड, पंजाब के जालंधर दफ्तर में अर्जी दी थी. बार-बार चक्कर लगाने के बावजूद जरूरी रिकॉर्ड नहीं दिए गए. इस प्रक्रिया के दौरान दोषी प्रवेश शिकायतकर्ता से मिला और दावा किया कि वह जरूरी रिकॉर्ड के साथ-साथ उनके उर्दू से पंजाबी में अनुवाद करने का प्रबंध भी करेगा. उसने रिकॉर्ड प्रदान करने के लिए 10,000 रुपये और अनुवाद के काम के लिए 12,000 रुपये सहित कुल 22,000 रुपये की मांग की.
शिकायतकर्ता ने बताया कि उसने दोषी प्रवेश को पहले भी अलग-अलग तारीखों पर गूगल पे और नकद के जरिए 18,000 रुपये की रकम अदा की है. उसने आगे कहा कि इसके बाद भी प्रवेश ने 4,000 रुपये और लेने की मांग की.
ऐसे जाल बिछाकर किया काबू
प्रवक्ता ने आगे कहा कि उसकी शिकायत पर प्रारंभिक जांच के बाद, विजीलैंस ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाया जिसके दौरान दोषी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 4000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया.
