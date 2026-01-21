Punjab: बहन के सास-ससुर की कर दी हत्या, लुधियाना में दोषी NRI को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

Punjab News: पंजाब के लुधियाना में अपनी बहन के ससुराल वालों की हत्या के आरोप में अदालत ने एक एनआरआई को उम्रकैद की सजा सुनाई है. एडिशनल सेशन जज अमनदीप कौर की अदालत ने 39 साल के चरणजीत सिंह, जो कि यूके का नागरिक है, को दोहरे हत्याकांड का दोषी पाया और उसे बिना किसी छूट के उम्रकैद की सजा सुनाई.

4 मई, 2022 को दोषी चरणजीत सिंह ने अपनी बहन के ससुर सुखदेव सिंह और सास गुरमीत कौर की हत्या कर दी थी. पुलिस ने 7 मई 2022 को हत्या के आरोप में चरणजीत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद मामला अदालत में पहुंचा और अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है.

13 गवाहों की गवाही के बाद सुनाई गई सजा

शिकायतकर्ता वकील रमन कौशल और परोपकार घुम्मन ने बताया कि 4 मई, 2022 को सराभा नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी. मृतक जोड़े की बेटी रुपिंदर कौर के बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी. अभियोजन पक्ष ने दोषी के दोष को साबित करने के लिए 13 गवाह पेश किए. उनकी गवाही सुनने के बाद अदालत ने दोषी को दोषी ठहराने का फैसला सुनाया.

दोषी का जन्म और शिक्षा लंदन में हुई

चरणजीत ने अदालत को बताया कि उसका जन्म और शिक्षा लंदन में हुई थी. वह अपने जीजा के माता-पिता से नाराज था. उसने आरोप लगाया कि वे उसकी बहन, सनप्रीत कौर को तंग-परेशान करते थे. सनप्रीत कौर का विवाह मृतक जोड़े के पुत्र, जगमोहन सिंह से हुआ था, और वह उनके साथ स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रहती है.

ये भी पढ़ें-

Punjab: 'चलो तुम्हें सैर पर ले चलूं', होटल में ले जाकर कर दी NRI पत्नी की हत्या, 7 साल पहले हुई थी शादी

Punjab: जमीन प्लॉट मंजूरी के बदले मांगी रिश्वत! जिला टाउन प्लानर 100000 लेते रंगे हाथों गिरफ्तार