Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ के सेक्टर-32 में केमिस्ट शॉप पर फायरिंग करने वाले गैंगस्टरों का आतंक एक बार फिर सामने आया है. पुलिस को जैसे ही इन गैंगस्टरों की गतिविधियों की सूचना मिली, तुरंत एक टीम बनाई गई. सुबह तड़के पुलिस और गैंगस्टरों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाशों के पैरों में गोली लगी. दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

सूत्रों के अनुसार, यह गैंग सपा गैंग से जुड़ा हुआ है और पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ में रंगदारी व फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहा है. कुछ दिन पहले इन्होंने एक व्यापारी को भी धमकाया था.

50 लाख रुपये की रंगदारी के लिए आए थे चंडीगढ़

सूत्र बताते हैं कि तीनों बदमाश एक कार में बैठे चंडीगढ़ आए थे. इनका प्लान एक टैक्सी स्टैंड पर फायरिंग करना और 50 लाख रुपये की रंगदारी वसूलना था. यह वही गैंग है जिसने सेक्टर-32 की केमिस्ट शॉप पर फायरिंग की थी.

गैंग की पहचान राहुल, रिंकी और प्रीत के रूप में हुई है. राहुल और रिंकी को पुलिस गोली लगी है, जबकि गाड़ी चला रहा प्रीत जीरकपुर का रहने वाला है. पुलिस को शक है कि ये तीनों हालिया कई फायरिंग की घटनाओं में शामिल रहे हैं.

मोहाली इलाके में मिले सुराग

पुलिस को आज सुबह इनपुट मिला कि ये आरोपी मोहाली से लगे इलाके में देखे गए हैं. इसके बाद पुलिस ने तुरंत नाकाबंदी की और कार को रोकने का प्रयास किया.

जैसे ही पुलिस ने कार को घेरना शुरू किया, गैंगस्टरों ने फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोलियां चलाईं, जिसके बाद राहुल और रिंकी के पैरों में गोली लगी. ड्राइवर प्रीत कार भगाकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन भगदड़ में कार एक पोल से टकरा गई. इसके बाद पुलिस ने मौके पर तीनों को काबू कर लिया.

गैंगस्टर ने धमकी भरे कॉल में अपना नाम साबा गोविंदगढ़ बताया

सूत्रों ने बताया कि टैक्सी स्टैंड मालिक को 50 लाख रुपये की रंगदारी के लिए धमकी भरा कॉल आया था. कॉल करने वाले ने खुद को गैंगस्टर साबा गोविंदगढ़ बताया. उसने कहा कि यदि पैसे नहीं दिए गए तो मालिक का भी वही हाल होगा, जैसा सेक्टर-32 फार्मेसी स्टोर पर हुआ था. उसने यह भी दावा किया कि “चंडीगढ़ में पुलिस और सिस्टम कैसे काम करता है, हमें सब पता है.” इस धमकी के बाद पुलिस ने सख्ती बढ़ाई और आज की कार्रवाई में गैंग के तीनों सदस्यों को पकड़ लिया.

पुलिस की जांच जारी

फिलहाल पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि गैंग की डोर किन बड़े अपराधियों से जुड़ी है और चंडीगढ़ में इनकी और कितनी घटनाओं की योजना थी. पुलिस इनसे पूछताछ कर गैंगस्टर साबा गोविंदगढ़ के नेटवर्क की भी जानकारी जुटा रही है.