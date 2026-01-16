Punjab: लुधियाना में डॉक्टर ने मांगी 25 लाख की रंगदारी, जान से मारने की धमकी भी दी, केस दर्ज

Punjab News: पंजाब के माल रोड स्थित अरोड़ा न्यूरो अस्पताल में काम कर चुके एक पूर्व डॉक्टर ने अस्पताल के दो डॉक्टरों से 25 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का गंभीर मामला सामने आया है. पीड़ित डॉक्टरों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी डॉक्टर मन्नू भार्गव के खिलाफ धारा 308(2), 351(2) BNS के तहत केस दर्ज कर लिया है. आरोपी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.

अरोड़ा न्यूरो सेंटर की संचालक डॉ. नीलम अरोड़ा ने बताया कि आरोपी डॉक्टर मन्नू भार्गव कुछ समय पहले उनके अस्पताल में काम करता था. लेकिन उसकी हरकतें और काम के प्रति लापरवाह रवैया देखकर उसे नौकरी से निकाल दिया गया. इसके बाद भार्गव लगातार परेशान करने वाली हरकतें करने लगा और अलग-अलग आरोप लगाता रहा.

25 लाख की रंगदारी और जान से मारने की धमकी

डॉ. नीलम और डॉ. निहारिका अरोड़ा ने शिकायत में बताया कि डॉक्टर भार्गव अब उनसे 25 लाख रुपए की रंगदारी मांग रहा है. रुपये न देने पर उसने अस्पताल बंद करवाने और दोनों की जान लेने की धमकी भी दी है. धमकियों के कारण डॉक्टर काफी समय से डरे हुए और मानसिक रूप से परेशान हैं.

अस्पताल के वरिष्ठ डॉक्टर ओ.पी. अरोड़ा ने बताया कि आरोपी भार्गव ने उनके अस्पताल में लगभग डेढ़ महीना काम किया था. उसके व्यवहार और अनैतिक गतिविधियों पर ध्यान देने के बाद उसे नौकरी से हटाया गया था. इसके बाद वह लगातार झूठी शिकायतें कर रहा था और स्टाफ व डॉक्टरों को धमका रहा था. स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई.

पुलिस ने की कार्रवाई, जांच जारी

शिकायत के बाद ACP डिटेक्टिव-2 की देखरेख में जांच की गई और आरोप सही पाए गए. इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया. पुलिस टीम उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित स्थानों पर दबिश दे रही है.