Punjab News: पंजाब के तरनतारन जिले से एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है. जिले में लगातार हो रही लूटपाट की वारदातों के बीच एक बुजुर्ग अमृतधारी महिला की लूट के दौरान हत्या कर दी गई. सुबह-सुबह गुरुद्वारा साहिब माथा टेकने जा रही इस महिला को तीन हथियारबंद लुटेरों ने निशाना बनाया और सोने की बालियां छीनते समय गंभीर रूप से घायल कर दिया.

घटना 12 जनवरी की सुबह करीब 4 बजे की है. गांव मथरा भागी निवासी 71 साल के कार्य सिंह अपनी पत्नी तसबीर कौर के साथ रोजाना की तरह गुरुद्वारा साहिब जा रहे थे. रास्ते में कुछ दूरी चलते ही तीन लुटेरे अचानक उनके सामने आ गए.

इन लुटेरों ने तसबीर कौर के कानों में पहनी सोने की बालियां छीनने की कोशिश की. विरोध करने पर लुटेरों ने तेजधार हथियार से महिला के सिर पर जोरदार वार कर दिया, जिससे वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी.

अस्पताल में तोड़ा दम

घायल तसबीर कौर को तुरंत अमृतसर के निजी अस्पताल ले जाया गया. उनकी हालत बेहद गंभीर थी. डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान महिला ने दम तोड़ दिया. इस हादसे के बाद गांव में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं.

थाना खालड़ा के एएसआई शिंगारा सिंह ने बताया कि मामले में गांव के ही निवासी वरयाम सिंह पुत्र गुलजार सिंह और दो अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है और आरोपियों के जल्द पकड़े जाने की उम्मीद जताई जा रही है. तरनतारन जिले में लगातार बढ़ रही लूटपाट की घटनाओं ने लोगों में भय का माहौल पैदा कर दिया है. ग्रामीणों ने प्रशासन से रात और सुबह के समय गश्त बढ़ाने की मांग की है ताकि ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके.