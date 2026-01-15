Punjab News: पंजाब के फरीदकोट जिले से गर्व से भर देने वाली खबर सामने आई है. जिले के तीन पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और कर्तव्यनिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री पदक के लिए चुना गया है. यह सम्मान 26 जनवरी को होशियारपुर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से प्रदान किया जाएगा.

पदक के लिए किन अधिकारियों को चुना गया?

दरअसल फरीदकोट पूरे राज्य का एकमात्र जिला है जिसे एक ही समय में तीन मुख्यमंत्री पदक मिल रहे हैं. इस मामले में एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने कहा कि यह सम्मान फरीदकोट पुलिस कर्मचारियों के समर्पण, ईमानदारी और शानदार सेवाओं का सबूत है.

पूरे राज्य में फरीदकोट की अनोखी पहचान

इस मौके पर एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने कहा कि यह उपलब्धि पुलिस कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और अनुशासन का परिणाम है. उन्होंने कहा कि फरीदकोट पुलिस लगातार बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है और यह पुरस्कार उन कोशिशों की पुष्टि करता है.

एसएसपी ने बताया कि पदक पाने वाले तीनों अधिकारी अपने काम के प्रति बेहद गंभीर, ईमानदार और जिम्मेदार हैं. चाहे कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो, ट्रैफिक संभालना हो या आपात स्थितियों में मदद, ये तीनों पुलिसकर्मी हमेशा सक्रिय और तत्पर रहते हैं. उनका कहना है कि यह सम्मान न सिर्फ इन तीनों के लिए, बल्कि पूरे फरीदकोट पुलिस बल के लिए प्रेरणा का स्रोत है. इससे अन्य कर्मचारी भी मनोबल पाकर और बेहतर तरीके से काम करेंगे.

जिले में खुशी और गर्व का माहौल

इन पुरस्कारों की घोषणा के बाद फरीदकोट पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है. जिले के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनकी पुलिस को पूरे राज्य में ऐसा बड़ा सम्मान मिला है.

ये भी पढ़े-

Punjab: दूसरों के घर चमकाने वाले की चमकी किस्मत! मजदूर ने खरीदा लॉटरी टिकट, अब जीते इतने रुपए

Punjab: पंजाब के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर! 15 फरवरी तक देनी होगी ये जानकारी, सख्त निर्देश जारी