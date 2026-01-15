हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Punjab: फरीदकोट के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि! एक साथ 3 पुलिसकर्मियों को मिलेगा मुख्यमंत्री पदक, जानें इनके नाम

Punjab: फरीदकोट के हाथ लगी बड़ी उपलब्धि! एक साथ 3 पुलिसकर्मियों को मिलेगा मुख्यमंत्री पदक, जानें इनके नाम

Punjab News: पंजाब के फरीदकोट के तीन पुलिसकर्मी को उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मुख्यमंत्री पदक के लिए चुना गया है. यह उपलब्धि जिले के लिए गर्व का विषय बन गई है और पूरे पुलिस बल का मनोबल बढ़ा रही है.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 15 Jan 2026 03:44 PM (IST)
Punjab News: पंजाब के फरीदकोट जिले से गर्व से भर देने वाली खबर सामने आई है. जिले के तीन पुलिसकर्मियों को उनकी उत्कृष्ट सेवाओं और कर्तव्यनिष्ठा के लिए मुख्यमंत्री पदक के लिए चुना गया है. यह सम्मान 26 जनवरी को होशियारपुर में आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से प्रदान किया जाएगा.

पदक के लिए किन अधिकारियों को चुना गया?

दरअसल फरीदकोट पूरे राज्य का एकमात्र जिला है जिसे एक ही समय में तीन मुख्यमंत्री पदक मिल रहे हैं. इस मामले में एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने कहा कि यह सम्मान फरीदकोट पुलिस कर्मचारियों के समर्पण, ईमानदारी और शानदार सेवाओं का सबूत है.

पूरे राज्य में फरीदकोट की अनोखी पहचान

इस मौके पर एसएसपी डॉ. प्रज्ञा जैन ने कहा कि यह उपलब्धि पुलिस कर्मचारियों की मेहनत, समर्पण और अनुशासन का परिणाम है. उन्होंने कहा कि फरीदकोट पुलिस लगातार बेहतर सेवाएं देने के लिए प्रयासरत है और यह पुरस्कार उन कोशिशों की पुष्टि करता है.

एसएसपी ने बताया कि पदक पाने वाले तीनों अधिकारी अपने काम के प्रति बेहद गंभीर, ईमानदार और जिम्मेदार हैं. चाहे कानून-व्यवस्था बनाए रखना हो, ट्रैफिक संभालना हो या आपात स्थितियों में मदद, ये तीनों पुलिसकर्मी हमेशा सक्रिय और तत्पर रहते हैं. उनका कहना है कि यह सम्मान न सिर्फ इन तीनों के लिए, बल्कि पूरे फरीदकोट पुलिस बल के लिए प्रेरणा का स्रोत है. इससे अन्य कर्मचारी भी मनोबल पाकर और बेहतर तरीके से काम करेंगे.

जिले में खुशी और गर्व का माहौल

इन पुरस्कारों की घोषणा के बाद फरीदकोट पुलिस विभाग में खुशी की लहर दौड़ गई है. जिले के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनकी पुलिस को पूरे राज्य में ऐसा बड़ा सम्मान मिला है.

Published at : 15 Jan 2026 03:44 PM (IST)
विश्व
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, फिर न हो पुरानी गलती
एयरलाइंस के लिए ईरान का एयरस्पेस जरूरी क्यों? 5 घंटे बंद रहने से फ्लाइट्स के रूट्स बदले, पुरानी गलती...
बिहार
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
तो इस वजह से भाई तेजप्रताप के दही-चूड़ा भोज में नहीं गए तेजस्वी यादव, RJD का आया बयान
विश्व
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
Iran protests LIVE: क्या अमेरिका आज हमला करेगा? ट्रंप ने कहा, 'मैं नज़र रख रहा हूं'; अबतक 3,400 से अधिक लोगों की मौत
बॉलीवुड
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
शूटिंग सेट पर व्हीलचेयर पर दिखे साजिद खान, बोले- एक पैर की सर्जरी हुई, दूसरा फ्रैक्चर हो गया
Kolkata I-Pac ED Raid पर ED की याचिका पर Mamata Banerjee को लेकर Supreme Court में सुनवाई शुरू
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दिए ताबड़तोड़ आरोप
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee पर लगा दी आरोपों की झड़ी !
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED ने Mamata Banerjee कौन-कौन से आरोप लगाए ?
Kolkata I-Pac ED Raid : Supreme Court में ED के सामने Mamata Banerjee के वकील ने क्या कहा ?
