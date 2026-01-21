Punjab News: पंजाब के जालंधर में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की घटना सामने आई है. कुछ शरारती तत्वों से गुरुद्वारे के बाहर पावन स्वरूप के 6 अंग फाड़े गए हैं. इस घटना के बाद बड़ी संख्या में गुस्से में निहंग गांव पहुंचे और विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिससे इलाके में तनाव का माहौल बन गया है. स्थानीय सिख संगत और धार्मिक संगठनों द्वारा भी इस घटना की कड़ी निंदा की गई है.

गांव के सरपंच हरण के परिवार पर इस बेअदबी के पीछे होने का आरोप लगाया जा रहा है, हालांकि पुलिस से इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं की गई और मामले की जांच जारी है. इलाके में तनाव के मद्देनजर डीएसपी भारत मसीह भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे हैं. इसके साथ ही सिख संगठनों से इलाके में प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है.

धार्मिक संगठनों ने संभाला मोर्चा

घटना की सूचना मिलते ही विभिन्न सिख संगठनों और सत्कार कमेटी के सदस्य तुरंत मौके पर पहुंच गए. सत्कार कमेटी के सदस्यों ने सबसे पहले गुरुद्वारा साहिब अंदर जाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे नतमस्तक होकर पूरी स्थिति का बारीकी से जायजा लिया. संगठनों से इस घटना की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजने की मांग की गई है.

डीएसपी ने शांति की अपील की

मामले संबंधी डीएसपी भारत मसीह भारी पुलिस फोर्स के साथ गांव माला पहुंचे. पुलिस ने गांव की घेराबंदी कर के स्थिति को काबू में लिया. तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए प्रशासन से संगत को शांति बनाए रखने की अपील की गई है. पुलिस ने मौके से सबूत इकट्ठा किए हैं और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है.

मीडिया से बातचीत करते हुए डीएसपी भारत मसीह ने पुष्टि की कि पुलिस से कुछ संदिग्ध नौजवानों को हिरासत में लिया गया है. इन नौजवानों को अनजान जगह पर ले जाकर गहरी पूछताछ की जा रही है. डीएसपी ने स्पष्ट किया कि पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा. डीएसपी ने कहा कि किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.

अकाल तख्त साहिब ने लिया सख्त नोटिस

अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जत्थेदार सिंह साहिब ज्ञानी कुलदीप सिंह गढ़गज ने जालंधर जिले के माहल गांव के गुरुद्वारा साहिब में शरारती तत्वों से गुरु ग्रंथ साहिब के पावन अंग फाड़ कर की गई बेअदबी का सख्त नोटिस लेते हुए इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं.