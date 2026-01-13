Punjab News: पंजाब के चंडीगढ़ में कड़ाके की ठंड और लगातार गिरते तापमान को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला किया है. यहां के सभी सरकारी, प्राइवेट, गवर्नमेंट एडेड और मान्यता प्राप्त स्कूल अब 17 जनवरी तक बंद रहेंगे. पहले स्कूल 15 जनवरी को खुलने थे, लेकिन ठंड की गंभीर स्थिति को देखते हुए आदेश पहले ही जारी कर दिया गया.

क्यों बढ़ानी पड़ी छुट्टियां?

चंडीगढ़ प्रशासन के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से ठंड लगातार बढ़ रही है और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहता है. ऐसे में बच्चों का स्कूल आना-जाना खतरे से खाली नहीं है. इसी कारण छुट्टियों को बढ़ाने का फैसला लिया गया है. इस दौरान ऑनलाइन क्लासेज जारी रहेंगी, ताकि पढ़ाई पर ज्यादा असर न पड़े.

पंजाब में फिलहाल स्कूल 13 जनवरी तक बंद हैं. हालांकि छुट्टियां बढ़ाने को लेकर अभी कोई आधिकारिक फैसला नहीं आया है. माता-पिता भी चाह रहे हैं कि इतनी कड़ाके की ठंड और घनी धुंध में बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय छुट्टियों में कुछ और दिन की बढ़ोतरी की जाए. चर्चा है कि पंजाब सरकार जल्द ही बड़ा अपडेट जारी कर सकती है.

पंजाब में रेड अलर्ट जारी

लोहड़ी के दिन पंजाब में रेड अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग का कहना है कि 15 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है. कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा. बठिंडा का न्यूनतम तापमान 0.6°C रिकॉर्ड किया गया, जो शिमला और मसूरी से भी कम है. ये इस सीजन का पंजाब में सबसे कम तापमान है.

सरकार ने लोगों को सावधान रहने की अपील की है. 17–18 जनवरी को कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है, जिससे सूखी ठंड में थोड़ी कमी आ सकती है. कई राज्यों ने ठंड बढ़ने के बाद बच्चों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 16 जनवरी तक स्कूलों में छुट्टी घोषित की है. अब सबकी नजर पंजाब सरकार पर है कि वह बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए छुट्टियां बढ़ाती है या नहीं.