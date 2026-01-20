Punjab: चाय में मिला दी नींद की गोलियां... 40 तोला सोना चुराकर भागी नौकरानी, पति-भाई ने दिया साथ

Punjab News: पंजाब में लुधियाना के पॉश इलाके सराभा नगर में एक फर्नीचर व्यापारी के घर से 40 तोले सोना चोरी होने का मामला सामने आया है. नौकरानी यह सोना लेकर भागते हुए सीसीटीवी में कैद हो गई. नौकरानी के साथ उसका पति और भाई भी घर से निकलते दिख रहे हैं. पुलिस ने नौकरानी, उसके पति और भाई को पकड़ने के लिए नेपाल बॉर्डर पर डेरा डाल दिया है.

सराभा नगर निवासी फर्नीचर व्यापारी की शिकायत पर पुलिस ने थाना डिवीजन नंबर 5 में नेपाली मूल की नौकरानी पार्वती और दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था. अब सीसीटीवी फुटेज सामने आने से पता चला कि इस चोरी में नौकरानी के पति और भाई भी शामिल थे.

अब तक की पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि परिवार किसी समारोह में गया था और वह घर की जिम्मेदारी अपने ड्राइवर और नौकरानी को सौंपकर गए थे. दोनों घर में अकेले थे. इस दौरान जब ड्राइवर ने नौकरानी को चाय बनाने के लिए कहा तो उसने चाय में नींद की गोली मिला दी. ड्राइवर ने चाय पी और कुछ देर बाद उसे नींद आ गई. इसके बाद नौकरानी ने अपने पति और भाई को बुलाया और घर में चोरी की घटना को अंजाम दिया.

चोरी के बाद दोषियों के नेपाल जाने का शक

पुलिस को शक है कि नौकरानी और उसके साथी चोरी करने के बाद नेपाल भाग गए ताकि वे पकड़े न जाएं. पुलिस का कहना है कि जैसे ही उन्हें शिकायत मिली, उन्होंने तुरंत नेपाल बॉर्डर पर पुलिस को सूचित कर दिया ताकि दोषी बॉर्डर पार न हो सकें. इस दौरान पुलिस ने अपनी एक टीम नेपाल बॉर्डर की ओर भेज दी है.

परिवार जन्मदिन की पार्टी में जाना था, इसलिए उन्होंने ड्राइवर बब्लू और नौकरानी पार्वती को घर की रखवाली के लिए बुलाया था. परिवार ने दोनों को कहा था कि घर का ध्यान रखना. ड्राइवर बब्लू लंबे समय से परिवार के साथ काम कर रहा था, इसलिए उन्हें उस पर भरोसा था.

काम करते समय नौकरानी ने तिजोरी का पता लगाया

परिवार ने 1 जनवरी से पार्वती को काम पर रखा था, रोटी पकाने के लिए काम पर रखा गया था. पार्वती ने कुछ दिनों में पता लगा लिया था कि घर में तिजोरी किस कमरे में है. वह इसी इंतजार में थी कि मालिक किसी दिन घर के किसी हिस्से में हों तो घटना को अंजाम दिया जा सके.

जानकारी के मुताबिक, जब मालिक ने नौकरानी को कहा कि उसे रात को घर में ही रहना है तो नौकरानी ने अपने पति और भाई को तैयार रहने के लिए कहा. जैसे ही मालिक घर से बाहर गए, उसने फोन करके अपने पति और भाई को बाहर आने के लिए कहा. ड्राइवर को बेहोश करने के बाद, वे दोनों भी घर में घुसे और तिजोरी तोड़कर गहने चोरी कर लिए.

सीसीटीवी ने खोला राज, पति और भाई भी शामिल

जांच अधिकारी सुखदीप सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज मिलने से राज खुला कि नौकरानी के साथ चोरी करने में उसका पति और भाई भी शामिल थे. उसने बताया कि दोषी नेपाल की ओर भाग गए हैं. नेपाल बॉर्डर ‘पर अलर्ट भेज दिया गया है और हमारी टीम भी वहां पहुंच चुकी है.