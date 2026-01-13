Punjab: पतंग उड़ाते हुए तीसरी मंजिल से गिरा 12 साल का मासूम, हुई मौत, मां-बाप का इकलौता था

Punjab News: पंजाब के संगरूर से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, जिससे इलाके में मातम छाया हुआ है. संगरूर के गांव तुंगा में पतंग उड़ाते समय अपने घर की तीसरी मंजिल से गिरने से 12 साल के हरजोत सिंह की मौत हो गई. मृतक बच्चा छठी क्लास में पढ़ता था और अपने परिवार का इकलौता बेटा था. इस हादसे ने सभी को चौंका दिया है और साथ ही बच्चे के परिवार और पूरे इलाके में गहरा शोक फैला हुआ है.

हादसा कैसे हुआ था?

मिली जानकारी के मुताबिक, यह घटना बीते दिन 11 जनवरी की शाम को हुई. हरजोत अपनी तीन मंजिला कोठी की छत पर पतंग उड़ा रहा था. बताया जा रहा है कि तीसरी मंजिल पर लिफ्ट वाली जगह पर लगी ग्रिलों के पास पतंग उड़ाते समय वह अचानक नीचे जा गिरा. गिरने की चपेट में आने से उसकी हालत बेहद गंभीर हो गई.

रास्ते में ही तोड़ दिया दम

हादसे के तुरंत बाद पारिवारिक सदस्यों ने हरजोत को बिना किसी देरी के संगरूर के एक निजी अस्पताल में ले गए. हालत गंभीर होने के कारण डॉक्टरों ने उसे पटियाला के अमर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया.

आज बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया गया है. पतंगबाजी के शौक के कारण परिवार के इकलौते चिराग के बुझ जाने के कारण गांव और परिवार में मातम का माहौल है. मृतक के माता-पिता का रो-रो कर बुरा हाल है और पूरा गांव इस दर्दनाक हादसे के कारण गहरे सदमे में है. इस घटना से यह साफ हो गया कि छोटे बच्चों का छत पर खेलना कितना खतरनाक साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें -

गजब की ठंड! हरियाणा-पंजाब में 0.6 डिग्री तक पहुंचा पारा, लोग बोले- 'पहले कभी नहीं देखी ऐसी सर्दी'

युवाओं के सपनों को मिलेगा सरकारी 'रनवे': सीएम मान ने राज्य के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का किया आगाज़