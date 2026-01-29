Punjab News: पंजाब के जालंधर शहर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर को जान से मारने की धमकी दी गई और 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई. इस मामले के बाद डॉक्टर और उनका परिवार डर के साये में हैं. सुरक्षा के लिए डॉक्टर ने अपने घर की किलेबंदी कर दी है और पुलिस कमिश्नर से मदद मांगी है.

जालंधर के एक मशहूर डॉक्टर को हाल ही में एक गैंगस्टर को धमकी भरा संदेश मिला है, जिसमें साफ तौर पर कहा गया है कि अगर 2 करोड़ रुपये नहीं दिए गए तो डॉक्टर और उनके पूरे परिवार को जान से मार दिया जाएगा.

कमिश्नर से मिले डॉक्टर, सुरक्षा बढ़ाई गई

इस गंभीर धमकी के बाद डॉक्टर ने तुरंत जालंधर की पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर से मुलाकात की. उन्होंने पुलिस को पूरे मामले के बारे में विस्तार से जानकारी दी. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने डॉक्टर के घर के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है.

घर की किलेबंदी और दहशत का माहौल

धमकी मिलने के बाद डॉक्टर ने सुरक्षा के तौर पर मॉडल टाउन स्थित अपने घर को इलेक्ट्रिक फेंसिंग (बिजली वाली तारों) से कवर कर लिया है. बताया जा रहा है कि डर के माहौल के कारण वह पिछले कुछ दिनों से घर से बाहर भी नहीं निकले. इस घटना के बाद शहर के अन्य डॉक्टरों और चिकित्सा जगत में भी दहशत का माहौल बना हुआ है.

पीड़ित डॉक्टर का अस्पताल शहर के व्यस्त गुरु नानक मिशन चौक के पास स्थित है. इसके अलावा, उनके एक करीबी रिश्तेदार की शहर में दो-पहिया वाहनों की बड़ी एजेंसी भी है. फिलहाल पुलिस ने इस मामले में कोई आधिकारिक एफआईआर दर्ज की है या नहीं, इसकी पुष्टि होनी अभी बाकी है.

