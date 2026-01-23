Punjab News: पंजाब में एक सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है. मुरादपुरा स्थित सरकारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल रेखा महाजन को सस्पेंड कर दिया गया है. यह कार्रवाई अनुसूचित जाति आयोग पंजाब के निर्देशों के आधार पर की गई है. मामला एक अध्यापक के खिलाफ कथित तौर पर जातिसूचक भाषा के इस्तेमाल से जुड़ा हुआ है, जिसे गंभीर माना गया.

जानकारी के अनुसार, स्कूल में कार्यरत डीपीई अध्यापक जोरिंदर सिंह ने प्रिंसिपल रेखा महाजन के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया था कि प्रिंसिपल ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया. शिकायत मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के आदेश दिए.

जांच कमेटी की रिपोर्ट में दोषी पाई गई प्रिंसिपल

शिक्षा विभाग की ओर से इस मामले की जांच के लिए दो सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया. कमेटी ने सभी पक्षों के बयान दर्ज किए और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच की. जांच रिपोर्ट में प्रिंसिपल रेखा महाजन को दोषी पाया गया. इसी रिपोर्ट के आधार पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया.

अनुसूचित जाति आयोग पंजाब के चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी ने बताया कि इस मामले की आयोग की अदालत में दो बार सुनवाई हो चुकी है. प्रारंभिक जांच में ही आरोप सही पाए गए थे. विभागीय जांच में यह भी सामने आया कि संबंधित प्रिंसिपल पहले भी ऐसे मामलों में शामिल रह चुकी हैं.

कानूनी कार्रवाई के भी निर्देश

जसवीर सिंह गढ़ी ने कहा कि अब इस मामले में केवल विभागीय कार्रवाई ही नहीं, बल्कि कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी. आयोग ने पुलिस विभाग को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के तहत जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.

फिलहाल इस मामले की अगली सुनवाई जारी है. आयोग ने साफ संकेत दिए हैं कि यदि आगे भी दोष साबित होता है, तो प्रिंसिपल के खिलाफ और सख्त कार्रवाई की जा सकती है. यह मामला सरकारी स्कूलों में अनुशासन और संवेदनशीलता को लेकर एक अहम उदाहरण माना जा रहा है.