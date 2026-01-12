हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यपंजाबPunjab: म्यूजिक इंडस्ट्री से आई बुरी खबर! इस सिंगर पर हमले की साजिश नाकाम, 3 आरोपी हथियारों के साथ अरेस्ट

Punjab: म्यूजिक इंडस्ट्री से आई बुरी खबर! इस सिंगर पर हमले की साजिश नाकाम, 3 आरोपी हथियारों के साथ अरेस्ट

Punjab News: पंजाब के बरनाला पुलिस ने पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू पर हमले की बड़ी साजिश नाकाम कर दी है. इस मामले में मौजूदा सरपंच सहित तीन आरोपी हथियारों के साथ गिरफ्तार हुए हैं.

By : एबीपी पंजाबी डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 12 Jan 2026 04:32 PM (IST)
Attack on Punjabi Singer: पंजाबी संगीत जगत से बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने प्रशंसकों के बीच हलचल मचा दी है. पंजाब पुलिस की ओर से गैंगस्टरों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत बरनाला पुलिस ने मशहूर पंजाबी गायक गुलाब सिद्धू पर हमले की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है.

पुलिस ने मोगा-बरनाला बाईपास के पास से एक मौजूदा सरपंच सहित तीन आरोपियों को अवैध हथियारों और कार सहित काबू किया है, जो गायक पर हमला करके दबदबा बनाने और फिरौती वसूलने की फिराक में थे.

मौजूदा सरपंच सहित ये लोग शामिल

एस.एस.पी. बरनाला मोहम्मद सरफराज आलम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान बलजिंदर सिंह उर्फ किंदा (मौजूदा सरपंच कोटदुन्ना), बलविंदर सिंह उर्फ बिंदर मान और गुरविंदर सिंह उर्फ गिल के रूप में हुई है. पूछताछ के दौरान यह बात सामने आई है कि गुलाब सिद्धू के एक गाने में सरपंचों का जिक्र किए जाने के कारण आरोपी बलजिंदर सिंह किंदा काफी नाराज था. इसी रंजिश के कारण किंदा ने सोशल मीडिया पर लाइव होकर गायक को खुली धमकी भी दी थी.

हमला करके पैदा करना चाहते थे खौफ 

पुलिस के अनुसार, यह गिरोह गुलाब सिद्धू पर हमला करके इलाके में अपना खौफ पैदा करना चाहता था, ताकि बाद में अन्य सेलिब्रिटीज और व्यापारियों से मोटी फिरौती वसूली जा सके. पुलिस ने इनके पास से एक देसी पिस्तौल 32 बोर, तीन जिंदा कारतूस, एक डमी पिस्तौल, चार मोबाइल फोन और एक स्विफ्ट कार बरामद की है.

इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ मामला

जानकारी के लिए बता दें कि गिरफ्तार किए गए सरपंच बलजिंदर सिंह किंदा के खिलाफ पहले भी इरादा-ए-कत्ल (धारा 307), लूट-खोस और असलहा एक्ट के तहत लगभग एक दर्जन के करीब गंभीर मामले दर्ज हैं. इसी तरह दूसरे आरोपियों के खिलाफ भी पहले केस दर्ज पाए गए हैं. एस.एस.पी. ने स्पष्ट किया कि शहर की अमन-शांति भंग करने वाले बुरे तत्वों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' नीति अपनाई जा रही है. फिलहाल आरोपियों को रिमांड पर लेकर और गहराई से पूछताछ की जा रही है.

Published at : 12 Jan 2026 04:32 PM (IST)
Barnala News PUNJAB NEWS
