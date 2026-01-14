जालंधर घोषित हुआ ‘नो फ्लाइंग जोन’, ड्रोन और सिविल उड़ानों पर भी लगा बैन, जानिए क्या है मामला

Punjab News: पंजाब के जालंधर से एक अहम खबर सामने आई है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की 16 जनवरी को होने वाली जालंधर यात्रा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है. प्रशासन की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जालंधर जिले की सीमा के अंदर 14 से 16 जनवरी तक पूरे क्षेत्र को ‘नो फ्लाइंग जोन’ घोषित किया गया है.

ड्रोन और सिविल एयरक्राफ्ट पर सख्त पाबंदी

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अमनइंदर कौर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इन तीन दिनों के दौरान जिले में किसी भी तरह के सिविल रिमोट एयरक्राफ्ट, ड्रोन, या पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम को उड़ाने पर पूरी तरह रोक रहेगी.

यह कदम राष्ट्रपति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है. इस पाबंदी से सिर्फ सिविल उड़ानें प्रभावित होंगी, जबकि राष्ट्रपति और अन्य वीवीआईपी मेहमानों के हेलीकॉप्टरों और हवाई जहाजों को इससे छूट दी गई है.

अमृतसर में 15 जनवरी को होगा विशेष स्वागत

राष्ट्रपति मुर्मू 15 जनवरी को अमृतसर पहुंचेंगी. वह गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरेगीं, जहां उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा. इसके बाद वह सड़क मार्ग से गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी (GNDU) पहुंचेंगी. यहां वह विश्वविद्यालय के गोल्डन जुबली कन्वोकेशन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी और विद्यार्थियों को डिग्रियां प्रदान करेंगी.

समारोह के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था की जिम्मेदारी संभालने के लिए पीसीएस रैंक के अधिकारियों सहित लगभग 30 अधिकारियों की विशेष टीम तैनात की गई है. विश्वविद्यालय परिसर, मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ी चौकसी बरतनी शुरू कर दी है.

जालंधर में 21वें कन्वोकेशन में होंगी शामिल

अमृतसर में कार्यक्रम समाप्त होने के बाद राष्ट्रपति ताज स्वर्णा होटल में ठहरेंगी. अगली सुबह वह श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से जालंधर के लिए रवाना होंगी. जालंधर में वह डॉ. बी.आर. अंबेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) के 21वें कन्वोकेशन में शामिल होंगी.

जिला प्रशासन ने दोनों दिनों के कार्यक्रमों के लिए सुरक्षा, यातायात और भीड़ प्रबंधन की विशेष तैयारियां की हैं ताकि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान किसी भी तरह की चूक न हो.