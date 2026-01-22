Punjab: लुधियाना में दिनदहाड़े मर्डर! पार्क में युवक को गोली मारी, एक्टिवा सवार हमलावर फरार

Punjab News: पंजाब के लुधियाना के जमालपुर इलाके में बुधवार दोपहर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई. मृतक का शव एक पार्क में खून से लथपथ हालत में मिला, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई.

पुलिस के अनुसार, मृतक की पहचान प्रदीप बिल्ला के रूप में हुई है. वह राम नगर भामियां का रहने वाला था. प्रदीप रोज की तरह पार्क में टहलने के लिए आया था, तभी यह वारदात हुई.

कैसे हुई वारदात

प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि प्रदीप का कुछ लोगों के साथ विवाद हुआ था. इसी विवाद के दौरान एक्टिवा मोटरसाइकिल पर सवार दो हमलावर वहां पहुंचे और प्रदीप पर गोली चला दी. गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा और हमलावर मौके से फरार हो गए. आसपास मौजूद लोगों ने जब प्रदीप को खून से लथपथ देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी.

एडीसीपी जशन गिल ने बताया कि पुलिस को शाम करीब 4:30 बजे घटना की जानकारी मिली थी. मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. इसके साथ ही घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है.

इलाके में दहशत का माहौल

दिनदहाड़े हुई इस गोलीबारी की घटना से जमालपुर और आसपास के इलाकों में डर का माहौल है. स्थानीय लोग कानून-व्यवस्था को लेकर चिंता जता रहे हैं. उनका कहना है कि खुलेआम गोली चलना बेहद गंभीर मामला है. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान की जा रही है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह जानने के लिए सभी पहलुओं से जांच की जा रही है.

