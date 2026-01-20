पंजाब पुलिस का ऑपरेशन प्रहार, मैदान में उतरीं 2000 टीमें, गैंगस्टरों पर कसेगा शिकंजा

Punjab News: पंजाब पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ 72 घंटों का 'ऑपरेशन प्रहार' शुरू किया है. डीजीपी गौरव यादव ने चंडीगढ़ में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि आज यानी 20 जनवरी से पुलिस की 2 हजार फील्ड टीमें ग्राउंड में उतारी गई हैं. ये टीमें पूरे राज्य में गैंगस्टरों, उनके साथियों और उनके परिवार के सदस्यों की गतिविधियों की जांच कर रही हैं.

इसके साथ ही डीजीपी ने गैंगस्टरों के बारे में जानकारी देने के लिए हेल्पलाइन नंबर 93946-93946 जारी किया है. डीजीपी ने कहा कि युवाओं के पास यह आखिरी मौका है कि वे मुख्य धारा में वापस आएं. अब पंजाब पुलिस किसी को भी नहीं छोड़ेगी. पंजाब में गैंगस्टरों के लिए कोई जगह नहीं है. गैंगस्टर अपने आप को विदेश में भी सुरक्षित न समझें. विदेशों में बैठे गैंगस्टरों को नकेल कसकर वापस भारत लाया जाएगा. उन्होंने बार-बार इस बात पर जोर दिया कि पंजाब को गैंगस्टर फ्री बनाया जाएगा.

पंजाब को गैंगस्टर फ्री बनाएंगे-डीजीपी

पुलिस से ऑपरेशन प्रहार शुरू करते ही जालंधर और मंडी गोबिंदगढ़ में दो स्थानों पर एनकाउंटर हुए हैं. मंडी गोबिंदगढ़ में पुलिस गैंगस्टर शिवा को हथियारों की बरामदगी के लिए लेकर गई थी, लेकिन इस दौरान शिवा ने पुलिस टीम पर गोलियां चला दीं, जिससे एक होमगार्ड जवान घायल हो गया. इसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें गैंगस्टर शिवा को गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया.

विदेशों के साथ तार जुड़े हुए हैं

वहीं जालंधर में पुलिस ने दो संदिग्ध व्यक्तियों को रोका, जिन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी. जवाबी फायरिंग में एक आरोपी करण घायल हो गया, जबकि उसका साथी मौके से फरार हो गया. दोनों पर यूके से भारत आए सुखचैन सिंह पर गोलियां चलाने का आरोप है. पुलिस के मुताबिक, इस साजिश के तार विदेशों से जुड़े हुए थे. जानकारी के अनुसार सुखचैन सिंह का यूके में रहने वाले बेअंत नामक युवक के साथ पैसों का लेनदेन था, जिसके कारण बेअंत ने फिलीपींस में रहने वाले अपने साथी चन्ना के जरिए शूटर किराए पर लेकर यह वारदात करवाई थी.

डीजीपी ने कहा कि यदि किसी गैंगस्टर के साथ उसके परिवार के सदस्यों की किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि में भूमिका सामने आई, तो उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर अपने आप को सुरक्षित न समझें, कानून के दायरे में आकर उन्हें जवाब देना ही पड़ेगा. डीजीपी ने बताया कि गैंगस्टरों के गुर्गों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने भटके हुए युवाओं से अपील की कि यदि वे मुख्य धारा में वापस आना चाहते हैं तो अब भी समय है, वे आगे आकर कानून का साथ दें.

रिवार्ड पॉलिसी को भी मंजूरी, 10 करोड़ रुपये तक इनाम

पंजाब सरकार ने पुलिस के लिए रिवार्ड पॉलिसी को भी मंजूरी दे दी है. इसके तहत कुल 10 करोड़ रुपये तक के इनाम दिए जाएंगे. यह पॉलिसी 1 सितंबर 2024 से लागू मानी जाएगी.

पॉलिसी के मुताबिक, एसएसपी को 1 लाख रुपये तक, पुलिस कमिश्नर और रेंज डीआईजी को डेढ़ लाख रुपये तक और एडीजीपी और विंग इंचार्ज को 2 लाख रुपये तक इनाम दिया जा सकेगा. इससे अधिक राशि के लिए डीजीपी की मंजूरी लेना जरूरी होगा. इसके अलावा एक किलो नशीला पदार्थ पकड़ने पर 60 हजार रुपये का इनाम दिया जाएगा. यदि मामले में दोषी को सजा होती है तो जांच अधिकारी (आईओ) को 40 हजार रुपये और प्रॉपर्टी अटैच करवाने पर 20 हजार रुपये का इनाम मिलेगा.