Canada News: कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में पुलिस ने वाहन चोरी के एक सक्रिय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए पंजाबी मूल के तीन कैनेडियन नागरिकों को गिरफ्तार किया है. पुलिस की कमर्शियल ऑटो क्राइम ब्यूरो टीम ने छापेमारी के दौरान तीन चोरी हुई गाड़ियां भी बरामद कीं. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतपाल खट्टड़ा, गुरतास भुल्लर और मनदीप कौर के रूप में हुई है.

दिसंबर 2025 से चल रही थी जांच

यह मामला दिसंबर 2025 में सामने आया था, जब पुलिस को लगातार चल रही कार और ट्रैक्टर-ट्रेलर चोरी की शिकायतें मिलीं. जांच में पता चला कि ये आरोपी केवल वाहन चोरी ही नहीं, बल्कि वाहन धोखाधड़ी के नेटवर्क का भी हिस्सा थे. इसके बाद पुलिस ने 8 जनवरी 2026 को ब्रैम्पटन स्थित एक घर पर सर्च वारंट के तहत छापा मारा. वहां से नकली ओंटारियो लाइसेंस प्लेटों के साथ तीन चोरी हुए वाहन बरामद किए गए.

अमृतपाल सहित इन तीनों पर अपराध से प्राप्त संपत्ति रखने, फर्जी पहचान चिह्न रखने के दो आरोप, रिहाई और प्रोबेशन आदेशों का पालन करने में विफलता, वाहन चोरी का प्रयास, $5,000 से कम की चोरी, चोरी के उपकरणों का कब्जा, वाहन चोरी, और तोड़-फोड़ करके प्रवेश करने के आरोप हैं. गुरतास भुल्लर (33) पर भी इसी तरह के कई आरोप हैं, जिनमें वाहन चोरी और चोरी के औजार रखने के मामले प्रमुख हैं.

दो आरोपी हिरासत में, एक रिहा

पुलिस ने बताया कि अमृतपाल खट्टड़ा और गुरतास भुल्लर को जमानत सुनवाई तक हिरासत में रखा गया है, जबकि मनदीप कौर को कुछ शर्तों के साथ रिहा कर दिया गया है. पुलिस अभी इस पूरे नेटवर्क की गहन जांच कर रही है, ताकि गिरोह से जुड़े अन्य लोगों का पता लगाया जा सके.

