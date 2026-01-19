पंजाब पुलिस विभाग में मचा हाहाकार! सारे थाने होंगे खाली, जानिए सरकार ने क्यों लिया बड़ा फैसला?

Punjab News: पंजाब भर के थानों से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसने पुलिस विभाग के बीच हलचल मचा दी है. थानों, पुलिस यार्डों और सड़कों पर खड़े जब्त किए गए वाहनों को हटाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्थानीय सरकार विभाग के मंत्री संजीव अरोड़ा ने हुक्म जारी करते हुए कहा है कि सभी जब्त किए गए वाहन 30 दिनों के अंदर-अंदर थानों से हटाए जाएं.

नगर पालिकाओं की जमीनों से भी हटेंगे वाहन

हुक्मों के मुताबिक पुलिस को कहा गया है कि जब्त किए गए वाहनों को शहरों से बाहर निर्धारित स्थानों पर भेजा जाए, ताकि थानों और पुलिस यार्डों में भीड़ और अव्यवस्था को खत्म किया जा सके. इसके साथ ही नगर पालिकाओं की जमीनों पर खड़े वाहनों को भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं. सरकार का कहना है कि नगर निगम और नगर पालिकाओं की जमीनों पर खड़े ये वाहन शहरी सौंदर्य को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आम लोगों के लिए परेशानी का कारण बन रहे हैं.

सबसे ज्यादा सड़क हादसों से जुड़े हुए वाहन

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पंजाब के 424 थानों में इस समय 75 हजार से ज्यादा जब्त किए गए वाहन खड़े हैं. इनमें सबसे ज्यादा वाहन सड़क हादसों से जुड़े हुए हैं, जो लंबे समय से थानों और पुलिस यार्डों में पड़े हुए हैं. सरकार का कहना है कि थानों और सरकारी जमीनों पर खड़े ये वाहन न सिर्फ जगह घेर रहे हैं, बल्कि शहरी सुंदरता और आवाजाही में भी रुकावट बन रहे हैं. कई वाहन जंग खा चुके हैं और अनुपयोगी स्थिति में पहुंच गए हैं. नए हुक्मों से पुलिस प्रबंध को सुचारू बनाने और आम लोगों को आ रही मुश्किलों से राहत मिलने की उम्मीद है.

यह भी पढ़ें -

Punjab: पंजाब के इस जिले में कल सरकारी छुट्टी का ऐलान, जानिए सरकार ने क्यों किया ये ऐलान

Punjab: फुटबॉल खेलते-खेलते अचानक गिरा 14 साल का खिलाड़ी, हुई मौत, सबको लगा थककर लेटा है